Τεχνολογία - Επιστήμη

Αστεροειδής πλησιάζει τη Γη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Kamo'oalewa "γυρνοφέρνει" τη Γη. Τι λένε η επιστήμονες.

Ένας μικρός κοντινός στη Γη αστεροειδής, ο οποίος έχει το χαβανέζικο όνομα-γλωσσοδέτη Kamo'oalewa και αποτελεί έναν μικρό ημι-δορυφόρο του πλανήτη μας, μπορεί να αποτελεί ένα αρχαίο θραύσμα της Σελήνης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αστρονόμων.

Αν αυτό όντως συμβαίνει, παραμένει άγνωστο το πώς ο βράχος αυτός αποκόπηκε από το φεγγάρι. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι εκτινάχτηκε στο διάστημα μετά από πρόσκρουση άλλου σώματος στη Σελήνη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν βρεθεί άλλοι αστεροειδείς με σεληνιακή καταγωγή.

Ο Kamo'oalewa (όνομα που παραπέμπει στους μύθους δημιουργίας των κατοίκων της Χαβάης) ανήκει στην κατηγορία των αστεροειδών, που ενώ βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τον Ήλιο, παραμένουν σχετικά κοντά στη Γη. Είχε ανακαλυφθεί από το τηλεσκόπιο PanSTARRS της Χαβάης το 2016 και έκτοτε λίγα πράγματα κατέστη εφικτό να γίνουν γνωστά γι' αυτόν.

Έχει εκτιμώμενη διάμετρο 50 έως 65 μέτρων και πλησιάζει τη Γη σε απόσταση έως περίπου 14,4 εκατομμυρίων χιλιομέτρων. Λόγω της τροχιάς του, μπορεί να παρατηρηθεί από τον πλανήτη μας μόνο για λίγες εβδομάδες κάθε Απρίλιο και μόνο από κάποιο μεγάλο τηλεσκόπιο, καθώς είναι περίπου τέσσερα εκατομμύρια φορές πιο αχνός από το αχνότερο άστρο που το ανθρώπινο μάτι μπορεί να δει στο σκοτεινό ουρανό.

Οι αστρονόμοι, με επικεφαλής τον Μπεν Σάκλεϊ του Πανεπιστημίου της Αριζόνα, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature Communications Earth & Environment", ανέλυσαν το φως που αντανακλά ο Kamo'oalewa και συμπέραναν ότι "μαρτυρά" μια χημική σύνθεση πολύ παρόμοια με εκείνη των πετρωμάτων της Σελήνης, τα οποία είχαν φέρει στη Γη οι αποστολές "Απόλλων" της NASA.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιατρός - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Πάτρα: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”

Πέτρος Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία