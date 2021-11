Οικονομία

Πάτρα: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καταστράφηκαν πάνω από 11.000 προϊόντα "μαϊμού" μέσα σε τρεις μέρες.«Έπεσαν» τσουχτερά πρόστιμα.

(εικόνα αρχείου)



Πρόστιμα συνολικού ύψους 87.500 ευρώ και καταστροφή 11.618 τεμαχίων απομιμητικών ειδών, ήταν ο απολογισμός ελέγχων της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου της Αγοράς (ΔΙΜΕΑ) στην φυσική έδρα ηλεκτρονικών καταστημάτων και σε προμηθευτές ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Πάτρα, τις τελευταίες τρεις μέρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες την χρονική περίοδο από 9 Νοεμβρίου μέχρι 11 Νοεμβρίου, πραγματοποιήθηκαν από τη ΔΙ.Μ.Ε.Α. επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση ηλεκτρονικού παράνομου εμπορίου, στις φυσικές έδρες ηλεκτρονικών καταστημάτων και σε προμηθευτές ηλεκτρονικών καταστημάτων στην Πάτρα.

Εντοπίστηκαν, κατασχέθηκαν και καταστράφηκαν 11.618 τεμάχια απομιμητικών ειδών ένδυσης, υπόδησης, τσάντες, αξεσουάρ κινητών κ.ά..

Επιπρόσθετα, στις επιχειρήσεις επιβλήθηκαν πρόστιμα συνολικού ύψους 87.500 ευρώ για εμπορία και διακίνηση απομιμητικών αγαθών, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 18, του ν.4712/2020 (Α'146), καθώς και για μη τήρηση των κανόνων διακίνησης και εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών (ν.4177/2013) ενώ άρχεται η διαδικασία διαγραφής των ιστοσελίδων των ηλεκτρονικών καταστημάτων από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), με εντολή της ΔΙΜΕΑ, κατ' εφαρμογή της παρ. 1ζ του άρθρου 10 του ν.4712/2020 (Α' 146).

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Βόρεια Ελλάδα: Τετραπλάσιοι ασθενείς στις Παθολογικές Κλινικές

Δίκη ψευτογιατρού: Στο εδώλιο για δεκάδες θανάτους και απόπειρες ανθρωποκτονίας

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Χρήστος Μάστορας, η αδελφή του και η Βόρεια Ήπειρος (βίντεο)