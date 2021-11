Κοινωνία

Γλυκά Νερά - Χαρμάνης: Αδιάσειστα τα στοιχεία κατά του πιλότου

Καταπέλτης για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο η πρόταση του Εισαγγελέα. Τι είπε ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν στον ΑΝΤ1.



Καταπέλτης για τον Μπάμπη Αναγνωστόπουλο είναι η πρόταση του Εισαγγελέα, Γιώργου Νούλη για το στυγερό έγκλημα της 11ης Μαΐου του 2021 με θύμα την 20χρονη Καρολάιν, μέσα στο σπίτι τους στα Γλυκά Νερά.

Για την πρόταση του εισαγγελέα αλλά και την επιμέλεια της μικρής Λυδίας μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» ο δικηγόρος της οικογένειας της Καρολάιν, Αθανάσιος Χαρμάνης.

Όπως είπε ο κ. Χαρμάνης η πρόταση του εισαγγελέα ήταν καταπέλτης για τον πιλότο καθώς ήταν και συντριπτικά τα στοιχεία από την προδικασία. Σημείωσε ότι η πρόταση του εισαγγελικού λειτουργού «αξιοποιεί κάθε στοιχείο της δικογραφίας» και «θα υποβοηθήσει ιδιαίτερα το δικαστικό συμβούλιο»

«Αν διαβάσει κανείς την πρόταση δίνει σαφή και πλήρη εικόνα για όσα διαδραματίστηκαν εκείνο το βράδυ κατά της Καρολάιν και του σκυλιού. Αιτιολογεί κάθε σκέψη του ο κ. Εισαγγελέας . Τα στοιχεία είναι αδιάσειστα», υπογράμμισε ο κ. Χαρμάνης.

Απαντώντας σε ερώτηση για το δημοσίευμα που υπονοεί οτι ο πιλότος δεν είναι ο δολοφόνος της Καρολάιν, ο κ. Χαρμάνης είπε ότι «αυτά μπορεί να είναι και υποβολιμαία».

Μιλώντας για την μικρή Λυδία ο κ. Χαρμάνης είπε ότι δόθηκε η οριστική γονική μέριμνα στην μητρική γιαγιά και ορίστηκε και κάποια επικοινωνία με την οικογένεια του του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, σημειώνοντας πως οι σχέσεις μεταξύ των δυο οικογενειών «είναι αρμονικές».

Τέλος, ο κ. Χαρμάνης ξεκαθάρισε ότι αυτή την στιγμή δεν υπάρχει σκέψη από την οικογένεια της Καρολάιν να ζητήσουν την αλλαγή του επιθέτου της μικρή.

