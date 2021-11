Κοινωνία

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιατρός - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Ο 68χρονος χειρουργήθηκε και δίνει "μάχη" για τη ζωή του. Τι δήλωσε η σύζυγος του οφθαλμίατρου μετά το αιματηρό επεισόδιο.

Τέσσερις σφαίρες αφαιρέθηκαν, κατά τη διάρκεια πολύωρου χειρουργείου, από το σώμα του 68χρονου οφθλαμίατρου, ο οποίος δέχθηκε, χθες το μεσημέρι, πυροβολισμούς από τη 49χρονη Αλβανίδα πρώην σύντροφό του, στη συμβολή των οδών Ζαν Μωρεάς και Φιλικής Εταιρίας, στο Χαλάνδρι.

Ο οφθαλμίατρος παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση με τους γιατρούς να κάνουν ό,τι είναι εφικτό για να παραμείνει στη ζωή.

Ο 68χρονος επέστρεφε, χθες το μεσημέρι, μαζί με το 12χρονο κορίτσι που είχε αποκτήσει με την αλλοδαπή, από το σχολείο του παιδιού, ενώ στην είσοδο της πολυκατοικίας τον περίμενε η δράστιδα. Μετά από διαπληκτισμό που είχαν έβγαλε ένα περίστροφο και τον πυροβόλησε. Αμέσως μετά συνελήφθη από αστυνομικούς της ΔΙΑΣ που έσπευσαν στο σημείο.

Η 49χρονη είχε χάσει την επιμέλεια του παιδού από τον οφθαλμίατρο, ο οποίος το μεγάλωνε μαζί με την Αγγλίδα σύζυγό του, ενώ ήταν συνεχείς οι εντάσεις μεταξύ τους, αλλά και οι δικαστικές διαμάχες.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, η 49χρονη λέει συνεχώς ακατάληπτες φράσεις στους αστυνομικούς και ισχυρίζεται διάφορα για τη σχέση της με τον γιατρό και τη συμπεριφορά προς το παιδί τους.

Παράλληλα, η ΕΛΑΣ διενεργεί έρευνες σχετικά με το πώς η αλλοδαπή βρήκε το περίστροφο με το οποίο πυροβόλησε τον οφθαλμίατρο.

Σύζυγος γιατρού: Η γυναίκα είχε βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της κόρης της

Η σύζυγός του γιατρού αποκάλυψε στους δημοσιογράφους ότι πολλά χρόνια η γυναίκα αυτή τους δημιουργούσε προβλήματα και τους απειλούσε, ενώ ανέφερερ ότι είχε φτάσει στο σημείο να βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της κόρης της.

Με τη φωνή της να “σπάει”, είπε επίσης ότι εξαιτίας του φόβου, η 12χρονη Μελίνα δεν είχε φυσιολογική ζωή γιατί δεν μπορούσε να βγει να παίξει έξω ελεύθερα.

Δικηγόρος γιατρού: Η γυναίκα είναι άτομο με μανιακές εκρήξεις

«Άτομο με μανιακές εκρήξεις που κινείται στο όριο του παραλόγου», χαρακτήρισε, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 "Καλημέρα Ελλάδα" την γυναίκα που πυροβόλησε τον γιατρό ο δικηγόρος και προσωπικός φίλος του θύματος, Αλέξανδρος Αλεξανδράκης, ενώ ανάφερε ότι είχαν κάνει ασφαλιστικά μέτρα εναντίον της για να μην πλησιάζει στο σπίτι και στο ιατρείο του, ωστόσο «κάθε μέρα παραβίαζε την απόφαση», ενώ είπε ότι «ο γιατρός προσπαθούσε να βρει ισορροπίες»,

Μάλιστα, ο κ. Αλεξανδράκης υποστήριξε ότι στο παρελθόν η γυναίκα αυτή είχε επιτεθεί και κατά της συζύγου του γιατρού την ώρα που έπαιρνε το παιδί από το σχολικό. «Της επιτέθηκε, την έριξε κάτω και την χτυπούσε στο κεφάλι, έχει καταδικαστεί και γι’ αυτό», είπε ο κ. Αλεξανδράκης και όπως ανέφερε πιστεύει ότι «αν μαζί με το θύμα ήταν και η σύζυγος θα πυροβολούσε και αυτή».





