Στον Χρήστο Τσιόλκα το Melbourne Prize for Literature με έπαθλο 60000 δολαρίων

Παιδί Ελλήνων μεταναστών από την Αιτωλοακαρνανία, έχει λάβει πολλές διακρίσεις και βραβεία ενώ τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 22 γλώσσες.

Ο σύγχρονος μυθιστοριογράφος της Αυστραλίας Χρήστος Τσιόλκας τιμήθηκε με το λογοτεχνικό βραβείο της Αυστραλίας σε αναγνώριση του έργου του σύμφωνα με τον Guardian.

Ο Χρήστος Τσιόλκας γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1965. Παιδί Ελλήνων μεταναστών από την Αιτωλοακαρνανία, μεγάλωσε στην ελληνική καρδιά της Μελβούρνης και από τα φοιτητικά του χρόνια έδινε το παρών στο λογοτεχνικό γίγνεσθαι της Αυστραλίας.

Η συγκεκριμένη διάκριση συνοδεύεται από χρηματικό ποσό των 60.000 δολαρίων, για την «εξαιρετική συμβολή του στην λογοτεχνία και στην πολιτιστική και πνευματική ζωή της χώρας», σύμφωνα με τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής του βραβείου, συγγραφείς Ντέκλαν Φράι (Declan Fry)και Άλις Πανγκ (Alice Pung), καθώς και του Μάικλ Ουίλιαμς (Michael Williams-καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ συγγραφέων του Σίδνεϊ).

Τα βραβεία «Melbourne Prize for Literature», είναι από τα πιο σημαντικά λογοτεχνικά βραβεία στην Αυστραλία και απονέμονται κάθε 3 χρόνια.

Ο Χρήστος Τσιόλκας έχει λάβει πολλές διακρίσεις και βραβεία ενώ τα βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε 22 γλώσσες. Το 2020 με το βιβλίο του «Damascus» (Δαμασκός), τιμήθηκε με το Βραβείο Μυθιστοριογραφίας των Λογοτεχνικών Βραβείων της Βικτώριας ενώ το «Χαστούκι» (the Slap) χαρακτηρίστηκε ως Βιβλίο της Χρονιάς το 2009.

Ο Τσιόλκας στην σύντομη ομιλία του ευχαρίστησε την εκδότριά του, Jane Palfreyman, αλλά και τους γονείς του λέγοντας: ότι το γράψιμό του «χτίστηκε» στις δικές τους θυσίες και αγώνες, και ότι «αισθάνομαι ο πιο τυχερός άνθρωπος απόψε».

Σημειώνεται ότι ο Χρήστος Τσιόλκας έγινε γνωστός για τα βιβλία του «Νεκρή Ευρώπη» κερδίζοντας το βραβείο καλύτερου μυθιστορήματος από την εφημερίδα «The Age» και για το μυθιστόρημα «Κατά μέτωπο».

