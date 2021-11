Life

Heidi Klum: Ο “καυτός” χορός στην Μύκονο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Heidi Klum στα 48 της χρόνια παραμένει σέξι. Αναστάτωσε την Μύκονο με τον χορό της.



Η Heidi Klum, πρώην άγγελος της Victorias Secret παραμένει σέξι στα 48 της χρόνια, γνωρίζοντας καλά πώς να ποζάρει στον φακό.

Η καλύτερη απόδειξη για αυτό είναι ο χορός και οι πόζες της στο βίντεο του Mykonos Live TV. Η εντυπωσιακή παρουσιάστρια του Germany’s Next Top Model για τις ανάγκες του ριάλιτι μόδας που γυρίζεται αυτές τις μέρες στην Μύκονο, περπάτησε πάνω σε ειδική εξέδρα που είχαν στήσει δύτες στην παραλία μπροστά από beach bar και ήταν χάρμα οφθαλμών.

Φορώντας κοντό μαύρο φόρεμα σε ροκ στυλ που τόνιζε τις αναλογίες της και άφηνε λίγα στην φαντασία στο πίσω μέρος του, η Heidi Klum πόζαρε και χόρεψε μπροστά στον φακό με τρομερά σέξι διάθεση αποδεικνύοντας για ακόμα μια φορά πως παρά την ηλικία της διαθέτει κορμί που… κόβει την ανάσα.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτρος Φιλιππίδης - Δημητρακόπουλος: δεν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιατρός - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Πάτρα: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”