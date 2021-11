Life

“Η Φάρμα” - Ψωμιάδης: να περιμένετε… εκπλήξεις! (βίντεο)

Τι λέει ο πρώην βουλευτής και νομάρχης για την αντίδραση των δικών του ανθρώπων και όσα πρόκειται να συμβούν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

«Δεν είναι πρωτόγνωρο για την κοινή γνώμη», είπε ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για τον αιφνιδιασμό όλων από την απόφαση του να πάρει μέρος στην «Φάρμα» του ΑΝΤ1, λέγοντας πως σε όλα τα χρόνια της δημόσιας διαδρομής του πάντοτε κινείται ανατρεπτικά και αυτό ο κόσμος το ξέρει.

Όπως είπε, η απόφαση του να συμμετέχει στην «Φάρμα», συνάντησε «καθολικές αντιδράσεις» στον περίγυρο του, λέγοντας χαρακτηριστικά «ήταν δύσκολη απόφαση, διότι όλοι και η οικογένεια μου και οι φίλοι μου και οι συνεργάτες “κλώτσησαν”».

Ο Παναγιώτη Ψωμιάδης είπε πως προσφάτως είχα και τρεις ατυχίες, καθώς «νόσησα από κορονοϊό, χτύπησα με το μηχανάκι και πήγα στο νοσοκομείο και πριν λίγες εβδομάδες κάηκε και το αμάξι μου».

Ωστόσο, δεν πτοείται από τίποτα, όπως ανέφερε, λέγοντας πως «Σαν Πόντιος κάνω το δικό μου, πήρα τα θετικά από όσα μου είπαν και κάνω τα δικά μου, κάνω ότι θέλω με πίστη και αγάπη. Ότι κάνεις με πίστη, το καταφέρνεις».

Σε ότι αφορά όσα πρέπει να περιμένουμε να δούμε επί της οθόνης, ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είπε, «έχω να κάνω με νέα παιδιά και αυτό μου αρέσει. Κάτι θα πάρω εγώ και κάτι θα πάρουν αυτά από εμένα».

Πάντως, «προειδοποίησε» ότι το τηλεοπτικό θέαμα θα είναι ενδιαφέρον, λέγοντας πως «πρέπει να περιμένετε τις εκπλήξεις», συμπληρώνοντας ότι «θα κάνουμε πράγματα που πιθανώς δεν τα ξέρω ούτε και εγώ».

Εν τω μεταξύ, οι παίκτες της «Φάρμας» πριν από λίγες ώρες μετακόμισαν στις εγκαταστάσεις όπου θα παραμείνουν έγκλειστοι:

