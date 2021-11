Κοινωνία

Σχιστό: Συνελήφθη νεαρός για την επίθεση σε πυροσβέστες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός συνελήφθη σε τυχαίο έλεγχο που έκαναν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ.

Συνελήφθη ένας από τους Ρομά που είχαν επιτεθεί εναντίον πυροσβεστών στο Σχιστό στα τέλη του Οκτωβρίου. Ο άνδρας συνελήφθη στον Ασπρόπυργο, μετά από έλεγχο ομάδας της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με πληροφορίες σε τυχαίο έλεγχο οι αστυνομικοί σταμάτησαν το νεαρό Ρομά, του ζήτησαν τα στοιχεία του και από τη διασταύρωση προέκυψε πως εις βάρος του εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για την επίθεση στο πυροσβεστικό όχημα.

Οι Ρομά, στις 27 Οκτωβρίου επιτέθηκαν στους πυροσβέστες, τους χτύπησαν και έκλεψαν μέρος του εξοπλισμού τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι – Σύζυγος γιατρού: Η γυναίκα είχε βάλει το πιστόλι στο κεφάλι της κόρης της

Ανήλικος στο νοσοκομείο από αλκοόλ - Συνελήφθη ιδιοκτήτης καφενείου

Κορονοϊός - Λουκίδης: πεθαίνουν ασθενείς από “λάθη” στην νοσηλεία στο σπίτι (βίντεο)