Τουρκία: Την έσφαξε με σπαθί σαμουράι στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Σοκ στην Τουρκία από το αποτρόπαιο έγκλημα με θύμα μια 28χρονη γυναίκα. Στην δημοσιότητα βίντεο από την στιγμή της επίθεσης.



Ένα αποτρόπαιο έγκλημα σημειώθηκε πριν από τρεις ημέρες στην Τουρκία, καθώς μία 28χρονη αρχιτέκτονας έπεσε νεκρή όταν της επιτέθηκε στη μέση του δρόμου ένας άνδρας οπλισμένος με σπαθί σαμουράι.



O δράστης ομολόγησε ότι επέλεξε το θύμα του τελείως τυχαία, επειδή ήθελε να σκοτώσει μια γυναίκα. Σύμφωνα με την Hurriyet Daily News, η Μπασάκ Τσενγκίζ δέχτηκε επίθεση στις 9 Νοεμβρίου ενώ περπατούσε σε κεντρικό δρόμο της περιοχής Ατασεχίρ στην Κωνσταντινούπολη.

The newly engaged Basak Cengiz, who arrived in Istanbul, was brutally murdered by a psychopath with a samurai sword. In the defense of the murderer, he said that my soul wanted to kill someone. unbelievable.#basakcengiz pic.twitter.com/81AosuFkNt