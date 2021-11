Life

“Το Πρωινό” - Κορινθίου: ο κορονοϊός, η διασωλήνωση και ο “Τζόρνταν” (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε η ηθοποιός για την νόσηση όλης της οικογένειας, τον φόβο για τον Γιάννη Αϊβάζη, αλλά και τα επαγγελματικά της βήματα.

Για την περιπέτεια με τον κορονοϊό που βίωσε η οικογένεια της μίλησε η Μαρία Κορινθίου στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Παρασκευή.

Η ηθοποιός περιέγραψε πως νόσησαν, αν και εμβολιασμένοι, ο ένας μετά τον άλλον ο Γιάννης Αϊβάζης και η ίδια, ενώ νόσησε και η κόρη τους.

Μίλησε ακόμη για τα συμπτώματα που οδήγησαν στην εισαγωγή του Γιάννη Αϊβάζη στο νοσοκομείο, αλλά και τον φόβο του να μην διασωληνωθεί, όπως συνέβη με τον ασθενή δίπλα του, ο οποίος ήταν ανεμβολίαστος και όπως είπε «πήγαν κάποια στιγμή οι γιατροί και του είπαν ότι πρέπει να τηλεφωνήσει στους συγγενείς του, καθώς θα διασωληνωνόταν».

Σε ότι αφορά τα επαγγελματικά της, η Μαρία Κορινθίου είπε μετά από την αναβολή λόγω της ασθένειας του συζύγου της, που είναι και ο σκηνοθέτης της παράστασης, τελικώς κάνει πρεμιέρα αυτήν την Κυριακή ο μονόλογος «Τζόρνταν» που αποδίδει επι σκηνής.

Όπως ανέφερε, «είναι φοβερό το έργο, είμαι πολύ τυχερή που το έχω, θα κάνω πολύ καιρό να το αφήσω αυτό το έργο», συμπληρώνοντας πως η παράσταση θα γίνεται κάθε Κυριακή.

Τέλος είπε πως «επειδή θέλω να είμαι 100% “μέσα” σε αυτό που κάνω, έχω απορρίψει προτάσεις και για τηλεόραση και για κινηματογράφο. Κάνουμε και την παραγωγή του «Τζόρνταν» με τον Γιάννη και κάνουμε και άλλα πράγματα μαζί, απλώς δεν εμφανίζομαι στην τηλεόραση».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Λουκίδης: πεθαίνουν ασθενείς από “λάθη” στην νοσηλεία στο σπίτι (βίντεο)

Πάτρα: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Χρήστος Μάστορας, η αδελφή του και η Βόρεια Ήπειρος (βίντεο)