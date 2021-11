Πολιτική

Πολεμικό Ναυτικό: Συνεκπαίδευση passex Ελλάδας - Ιταλίας (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Από ελληνικής πλευράς στην άσκηση συμμετείχαν η φρεγάτα «Κανάρης» και η πυραυλάκατος «Σιμιτζόπουλος».

Συνεκπαίδευση passex (passing exercise) πραγματοποίησαν στις 9 Νοεμβρίου η φρεγάτα «Κανάρης» και η πυραυλάκατος «Σιμιτζόπουλος» του Πολεμικού Ναυτικού με το αντιτορπιλικό «Andrea Doria» του Ναυτικού της Ιταλίας, στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης και νότια της Καρπάθου.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), η συνεκπαίδευση έγινε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεκπαίδευσης εκτελέστηκαν αντικείμενα σύνθεσης και ανταλλαγής τακτικής εικόνας, επικοινωνιών, προχωρητικοί ελιγμοί, καθώς και απονηώσεις και προσνηώσεις ελικοπτέρου.

Η συνεκπαίδευση, προστίθεται στην ανακοίνωση, συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε διμερές και διασυμμαχικό πλαίσιο.

Ειδήσεις σήμερα:

Τουρκία: Την έσφαξε με σπαθί σαμουράι στην μέση του δρόμου (βίντεο)

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Χρήστος Μάστορας, η αδελφή του και η Βόρεια Ήπειρος (βίντεο)

WTA Finals: Η Σάκκαρη ξεκίνησε “με το δεξί”