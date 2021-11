“Το Πρωινό” - Αλικάκη: ο Φιλιππίδης ήταν έντονος, θύμωνε πολύ εύκολα (βίντεο)

Life

Τι λέει η ηθοποιός για τον συνάδελφο της, που θα δικαστεί για έναν βιασμό και δύο απόπειρες βιασμού, την περίοδο που έπαιζαν μαζί στο θέατρο, τις καταγγελίες για τον Λιγνάδη, το #MeToo και τον κορονοϊό.

«Έχω υπάρξει πολύ τυχερή. Δεν έχω υποστεί ούτε λεκτική βία σοβαρή ούτε σεξουαλική παρενόχληση», είπε η Μυρτώ Αλικάκη, συνομιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό» με την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα.

Απαντώντας για το #MeToo και τις καταγγελίες για ανθρώπους του θεάτρου είπε «δεν γνώριζα καμία ιστορία από αυτές που έχουν ακουστεί. Δεν είχα μιλήσει με κανένα από τα κορίτσια σε προηγούμενο χρόνο».

«Είμαι απολύτως υπέρ σε όλο αυτό που έχει γίνει, διότι επαναπροσδιορίζονται κάποια πράγματα. Πόσο παράλογο ήταν να αισθάνεται ντροπή το θύμα, παρά ο θύτης; Δεν είναι φυσιολογικό να το δεχόμαστε. Αυτήν την στιγμή, την ντροπή την έχουν οι θύτες. Αν κάποιος δεν νιώθει ντροπή, ίσως είναι μια περίπτωση που οριακά να είναι και κλινική», επεσήμανε, λέγοντας πάντως πως «είναι άλλο το τι αισθάνονται και άλλο η γραμμή των δικηγόρων τους, που κάνουν λόγο για πλεκτάνη».

Όπως είπε για τον Πέτρο Φιλιππίδη, «έχω συνεργαστεί με τον Πέτρο Φιλιππίδη στα τελευταία χρόνια. Εγώ δεν είχα το παραμικρό πρόβλημα με τον Πέτρο. Έδινε την εντύπωση ότι μπορεί να θυμώσει πολύ εύκολα, ήταν έντονος σαν άνθρωπος».

Προσέθεσε πως όταν έμαθε τις καταγγελίες έπεσε από τα σύννεφα «και για τον Πέτρο Φιλιππίδη και για τον Δημήτρη Λιγνάδη. Είναι άλλο πράγμα οι φήμες που ακούς, η τάση που υπάρχει και όσα ακούγονται… είναι πολύ στενάχωρα όλα αυτά, το ελάχιστο που μπορώ να πω, είναι στενάχωρο ότι συνέβησαν αυτά».

Η ηθοποιός μίλησε και για την θεατρική παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί, λέγοντας πως «Ο θεός της σφαγής», είναι ένα έργο έχει αγκαλιάσει ο κόσμος, ενώ τέλος, με αφορμή την αναφορά της ότι την παράσταση μπορούν να παρακολουθήσουν μόνο εμβολιασμένοι θεατές ή όσοι έχουν πιστοποιητικό νόσησης, η Μυρτώ Αλικάκη είπε ότι έχε εμβολιαστεί και εκείνη και τα παιδιά της, καθώς «ανάμεσα στα δύο κακά, πρέπει να διαλέξουμε το εμβόλιο με κλειστά μάτια. Δεν είμαι γιατρός. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να κάνουμε όλοι, για εμάς και τους γύρω μας».

