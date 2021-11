Συνταγές

Καρυδόπιτα με σοκολάτα από τον Πέτρο Συρίγο

Αφράτη καρυδόπιτα, ιδανικά σιροπιασμένη ετοίμασε ο σεφ της εκπομπής “Το Πρωινό”, Πέτρος Συρίγος.

Συνταγή με αφράτη και εύκολη καρυδόπιτα με σοκολάτα που θα ξετρελάνει μικρούς και μεγάλους, ετοίμασε και μας προτείνει ο σεφ της εκπομπής «Το Πρωινό»!

Όπως αναφέρει ο Πέτρος Συρίγος, ακολουθώντας βήμα – βήμα την εκτέλεση της συνταγής, θα μπορούμε να απολαύσουμε μια αφράτη και παραδοσιακή καρυδόπιτα, λουσμένη με την πιο λαχταριστή σοκολάτα!

Συστατικά για την καρυδόπιτα με σοκολάτα

500 γρ ψιλοκομμένα καρύδια

250 γρ. βούτυρο φρέσκο

200 γρ. ζάχαρη

8 αυγά

200 γρ. φρυγανιά

4 κ.γ. μπέϊκιν πάουντερ

1 κ.γ. κανέλα σε σκόνη

1/2 κ.γ. γαρύφαλλο σε σκόνη

ξύσμα από 1 πορτοκάλι

75 ml κονιάκ

Για το σιρόπι:

500 ml νερό

500 γρ ζάχαρη

70 ml κονιάκ

1 βανίλια

1 κ.τ.σ χυμό πορτοκάλι

1 φλούδα πορτοκαλιού

Για το γλάσο σοκολάτας:

250 γρ. βούτυρο

200 γρ. ζάχαρη άχνη

200 γρ σοκολάτα σε δάκριά

Η συνταγή για την αφράτη καρυδόπιτα με σοκολάτα

Προθερμαίνουμε τον φούρνο στον αέρα στους 170 βαθμούς. Βουτυρώνουμε ένα ταψί 35 εκ. περίπου και το πασπαλίζουμε με αλεύρι, τινάζουμε να φύγει το επιπλέον αλεύρι. Χτυπάμε στο μίξερ τη ζάχαρη με το βούτυρο για 4? περίπου μέχρι να γίνει ένα λευκό και αφράτο μείγμα. Προσθέτουμε τα αυγά ένα ένα σταδιακά συνεχίζοντας το χτύπημα. Βάζουμε το κονιάκ και το ξύσμα πορτοκαλιού και χτυπάμε για λίγο. Αφήνουμε το μείγμα στην άκρη. Σε μεγάλο μπολ προσθέτουμε όλα τα υλικά σε σκόνη [φρυγανιά, κανέλα, γαρύφαλλο, μοσχοκάρυδο, μπέϊκιν πάουντερ] και ανακατεύουμε καλά. Τέλος θρυμματίζουμε και το καρύδι, πρέπει να είναι χονδροκομμένο. Προσθέτουμε το μείγμα στο μίξερ με το μείγμα βουτύρου και ανακατεύουμε μέχρι να ομογενοποιηθεί. Βάζουμε το μείγμα στο ταψί και ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο για 45 λεπτά. Βγάζουμε τη καρυδόπιτα από το φούρνο και την αφήνουμε μέσα στο ταψί στην άκρη να κρυώσει καλά.

Για το σιρόπι:

Προσθέτουμε όλα τα υλικά για το σιρόπι σε μια κατσαρόλα και βράζουμε για 10 λεπτά μετά που θα κοχλάσει. Με μια μεγάλη κουτάλα σιροπιάζουμε σιγά σιγά την καρυδόπιτα. Αφήνουμε στην άκρη τη καρυδόπιτα να απορροφήσει καλά το σιρόπι και να κρυώσει.

Για το γλάσο σοκολάτας:

Σε ένα μπολ και πάνω σε νερό που βράζει (μπαίν μαρί) βάζουμε το βούτυρο σε μέτρια φωτιά μαζί με τη σοκολάτα και ανακατεύουμε μέχρι να λιώσει. Κοσκινίζουμε τη ζάχαρη ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να συνδυαστούν τα υλικά. Κατεβάζουμε από τη φωτιά για αφήνουμε 5-8 λεπτά να κρυώσει ελαφρώς και περιχύνουμε τη καρυδόπιτα. Σερβίρουμε την καρυδόπιτα με τριμμένο καρύδι

