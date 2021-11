Κοινωνία

Γλυφάδα: Καταγγελία ανήλικης για απόπειρα αρπαγής

Ενα κορίτσι 12 ετών κατήγγειλε ότι προσπάθησε να την αρπάξει άγνωστος άνδρας στην περιοχή της Γλυφάδας, τη στιγμή που επέστρεφε σπίτι της από το σχολείο.



Σύμφωνα με την καταγγελία της ανήλικης, την περασμένη Τρίτη, 9 Νοεμβρίου, ξαφνικά σταμάτησε δίπλα της ένα αυτοκίνητο και ένας άγνωστος της είπε «μπες γρήγορα μέσα».

Τότε εκείνη άρχισε να τρέχει για να ξεφύγει και μόλις έφτασε στο σπίτι της ενημέρωσε τους γονείς της.

Ακολούθησε καταγγελία στο Αστυνομικό Τμήμα Γλυφάδας. Έρευνες διενεργεί η ΕΛΑΣ.

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ

