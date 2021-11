Life

Μπαμπινιώτης: H διαφορά ανάμεσα στην “επίταξη” και την “επιστράτευση”

Τη διαφορά των δύο λέξεων έσπευσε να εξηγήσει ο Γεώργιος Μπαμπινιώτης, με νέα ανάρτησή του .

Τη διαφορά ανάμεσα στις λέξεις "επίταξη" και "επιστράτευση" έσπευσε να τονίσει ο Καθηγητής Γλωσσολογίας, Γεώργιος Μπαμπινιώτης.

Η χρήση των λέξεων αυτών είναι συχνή τις τελευταίες εβδομάδες, λόγω της κατάστασης που επικρατεί στα νοσοκομεία της χώρας και στην έλλειψη στελέχωσης των ΜΕΘ.

Όπως γράφει στην ανάρτησή του ο καθηγητής, «στη γλώσσα μας δεν μπορούμε να πούμε "επίταξη των γιατρών"! Ή θα πούμε "επίταξη των υπηρεσιών των γιατρών" ή -όσο κι αν δεν μας αρέσει- "επιστράτευση των γιατρών". Επίταξη για άψυχα αντικείμενα ή ζώα - Επιστράτευση για ανθρώπους».

