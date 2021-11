Κοινωνία

Δίκη ψευτογιατρού: Απών από τα δικαστήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατηγορείται για 12 ανθρωποκτονίες και 14 απόπειρες. Σοκάρουν οι μαρτυρίες των θυμάτων.

Ασθένεια δήλωσε ο «Δόκτορας Κόντος», παραμένοντας στο κελί του, κατά την έναρξη της δίκης του ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου για τις 12 ανθρωποκτονίες και τις 14 απόπειρες σε βάρος βαριά νοσούντων που του καταλογίζονται.

Η δίκη του αποκαλούμενου «ψευτογιατρού» και των 16 συγκατηγορουμένων του ξεκίνησε και διεκόπη, καθώς ο απών βασικός κατηγορούμενος έπρεπε να εξουσιοδοτήσει τον συνηγόρό του να τον εκπροσωπήσει.

Με την έναρξη της διαδικασίας τέθηκε θέμα για αλλαγή της αίθουσας που είναι ασφυκτικά γεμάτη, ενώ παρών στο δικαστήριο είναι ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθήνας, Δημήτρης Βερβεσός, προκειμένου να ζητήσει επίσημα τη μεταφορά της δίκης σε άλλο χώρο.

Το δικαστήριο, αυτήν την ώρα, έχει προχωρήσει σε διαδικαστικά θέματα που αφορούν άλλες υποθέσεις του πινακίου και θα επανέλθει αργότερα στη δίκη για τη δράση του 48χρονου.

Παρόντες στην αίθουσα είναι συγγενείς θανόντων που εμπιστεύθηκαν τις «θεραπείες» του δήθεν διακεκριμένου ογκολόγου, αλλά και θύματά του που γλύτωσαν τον θάνατο με σοβαρότατες βλάβες.

Σε δήλωσή της στους δημοσιογράφους, καρκινοπαθής-θύμα της δράσης του «Δόκτορα Κόντου» ανέφερε: «Τον γνώρισα μέσω μίας φίλης μου, η οποία τελικά κατέληξε. Εκείνη τον είχε γνωρίσει μέσω του πνευματικού της. Έκανε χημειοθεραπεία και της είπε να τη σταματήσει και να ξεκινήσει κάτι αποστάγματα, μία ειδική διατροφή, κάτι βιταμίνες και έδινε και κάτι ματζούνια παραισθησιογόνα. Τα ίδια έλεγε και σε μένα και μου έκανε ενέσεις. Υποτροπίασα και κατάλαβα ότι κάτι δεν πάει καλά επειδή του τηλεφωνούσα και μου έλεγε ότι είναι στην Ιταλία και να τον περιμένω να γυρίσει να μου κάνει ένεση. Μου είχε ζητήσει 17.000, του είχα δώσει τις 6.000 και άλλες 2.000 για έξοδα».

Ο γιος ενός θύματος δήλωσε: «Ο πατέρας μου ήταν άρρωστος, μας σύστησε τον Dr Kontos ένα πρόσωπο του φιλικού μου περιβάλλοντος. Μας έλεγε ο κατηγορούμενος ότι όλα θα πάνε καλά, να μην ανησυχούμε, υπάρχει θεραπεία με κάποια βότανα. Μας ζητούσε χρήματα, 10-15.000, μας κορόιδευε, πόνταρε στην απόγνωσή μας, παρίστανε τον γιατρό από την Ελβετία, μπαινόβγαινε στις κλινικές, μιλούσε στους γιατρούς...».

Ο συνήγορος των δύο οικογενειών που έχασαν τα ανήλικα παιδιά τους από τις δήθεν πρωτοποριακές θεραπείες του 48χρονου, Δημήτρης Κουσιουρής τόνισε ότι «οι γονείς έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη. Θέλουν την παραδειγματική τιμωρία του κατηγορούμενου. Μέσω αυτής θα έρθει η δικαίωση και η κάθαρση».

Ο δικηγόρος πολιτικής αγωγής, Στέλιος Σούρλας, σημείωσε πως «οι ισχυρισμοί του κατηγορούμενου ότι δεν παρότρυνε τα θύματα να διακόψουν τη θεραπεία τους είναι ψευδείς».

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test - Άγιο Όρος: Καταγγελία ότι πιστοί βάζουν αντισηπτικό στη μύτη για να βγει αρνητικό

Τουρκία: Την έσφαξε με σπαθί σαμουράι στην μέση του δρόμου (βίντεο)

Χαλάνδρι - ΕΛΑΣ: Προσπάθησε να αρπάξει το παιδί η 49χρονη