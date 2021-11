Κοινωνία

Χαλάνδρι - ΕΛΑΣ: Προσπάθησε να αρπάξει το παιδί η 49χρονη

Σοκάρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για την γυναίκα που έστησε καρτέρι θανάτου στον γιατρό. Μέχρι ξίφος βρέθηκε στην κατοχή της.

Η αποτυχημένη προσπάθεια της 49χρονης Αλβανίδας να αρπάξει το παιδί από το αυτοκίνητο στο οποίο βρισκόταν με τον γιατρό πατέρα του αμέσως μετά τους πυροβολισμούς στο Χαλάνδρι αποκαλύπτεται από την ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για την υπόθεση.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Συνελήφθη, χθες (11-11-2021) το μεσημέρι στο Χαλάνδρι, αλλοδαπή κατηγορούμενη για απόπειρα ανθρωποκτονίας, απόπειρα αρπαγής ανηλίκου και παράβαση της Νομοθεσίας περί όπλων και περί ενδοοικογενειακής βίας.

Η ανωτέρω λίγο νωρίτερα, είχε μεταβεί έξωθεν πολυκατοικίας στο Χαλάνδρι και τη στιγμή που ημεδαπός στάθμευε το αυτοκίνητό του στην πυλωτή της πολυκατοικίας, έβγαλε από την τσάντα της περίστροφο και τον πυροβόλησε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

Ακολούθως με χρήση σωματικής βίας προσπάθησε να αρπάξει ανήλικη, η οποία ήταν μέσα στο αυτοκίνητο με τον ημεδαπό, πράξη όμως που δεν ολοκληρώθηκε λόγω της αντίστασης που προέβαλε η ανήλικη.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ), οι οποίοι την ακινητοποίησαν και την προσήγαγαν στο οικείο Τμήμα Ασφαλείας όπου και συνελήφθη.

Από την έρευνα στο χώρο, βρέθηκε και κατασχέθηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας ένα περίστροφο.

Εντός του οχήματος της κατηγορουμένης, το οποίο βρισκόταν σταθμευμένο έξωθεν της πολυκατοικίας, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, δύο (2) μαχαίρια, ξίφος εντός θήκης, δύο (2) κινητά τηλέφωνα, τράπουλα και εγχειρίδιο.

Η συλληφθείσα, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Βορειοανατολικής Αττικής, θα οδηγηθεί στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών"".

Ποινική δίωξη για κακούργημα

Βαριές κατηγορίες απήγγειλε ο Εισαγγελέας σε βάρος της 49χρονης που χθες πυροβόλησε τον 68χρονο πατέρα του παιδιού της έξω από το σπίτι του στο Χαλάνδρι τραυματίζοντας τον σοβαρά.

Σε βάρος τής κατηγορουμένης ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, παράνομη οπλοχρησία, ενδοοικογενειακή απειλή και απόπειρα αρπαγής ανηλίκου που δεν έχει συμπληρώσει τα 14 χρόνια.

Η υπόθεση ανατέθηκε σε Τακτικό Ανακριτή

