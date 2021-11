Υγεία - Περιβάλλον

Μαραθώνιος Αθήνας - ΕΚΑΒ: Σε πλήρη ετοιμότητα οι διασώστες

Το ΕΚΑΒ θα παρέχει υπηρεσίες άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας προς τους 30.000 δρομείς που θα συμμετέχουν στον Μαραθώνιο.

Σχέδιο υγειονομικής κάλυψης του 38ου Μαραθωνίου Αθήνας κατήρτισε το ΕΚΑΒ για το διήμερο Σάββατο 13 και Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στην Αττική.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση του ΕΚΑΒ, θα παρέχονται υπηρεσίες άμεσης προνοσοκομειακής φροντίδας προς τους 30.000 δρομείς που θα συμμετέχουν στο διήμερο των εκδηλώσεων

Συγκεκριμένα, το Σάββατο 13 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της απαιτούμενης υγειονομικής κάλυψης της διοργάνωσης του 38ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας [38ος ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΑΘΗΝΑΣ. Ο ΑΥΘΕΝΤΙΚΟΣ (ΑΜΑ) – 2021], από την Τελετή Έναρξης και την Αφή της Φλόγας (Τύμβος Μαραθώνα, 12:30) αλλά και με την εκκίνηση των δύο Αγώνων Δρόμου των 10χλμ (17:00 & 18:00), εκτός των μονάδων του ΕΚΑΒ που θα εκτελούν την κανονική ημερήσια υπηρεσία στην Αθήνα, θα βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα επιπλέον:





δύο ασθενοφόρα οχήματα,

μία Κινητή Ιατρική Μονάδα (ΚΙΜ),

δύο μοτοσυκλέτες της Ομάδας Μοτοσυκλετών Ταχείας Ανταπόκρισης,



Παράλληλα, τα στελέχη του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ θα είναι επιφορτισμένα με τον επιχειρησιακό συντονισμό:





ενός Ιατρείου Παροχής Άμεσης Ιατρικής Φροντίδας,

ενός αυτόνομου Ιατρικού Σταθμού Παροχής Πρώτων Βοηθειών.



Καθ’ όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του Σαββάτου 13 Νοεμβρίου, θα τεθεί σε αυξημένη ετοιμότητα για την υποδοχή πιθανών επειγόντων περιστατικών το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Κοργιαλένειο-Μπενάκειο Ε.Ε.Σ».

Το πρωί της Κυριακής 14 Νοεμβρίου 2021, από την εκκίνηση των δύο Αγώνων Δρόμου των 5 χλμ (8:00 & 9.00) και των δύο αγώνων του Μαραθώνιου Δρόμου & Δυναμικού Βαδίσματος της Αυθεντικής Διαδρομής των 42.195 μ (9:00 & 9:45) και για όλη τη διάρκεια της διοργάνωσης, εκτός των μονάδων του ΕΚΑΒ που θα εκτελούν την κανονική ημερήσια υπηρεσία στην Αθήνα, θα βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα επιπλέον:





οκτώ (8) ασθενοφόρα οχήματα,

τέσσερις (4) Κινητές Ιατρικές Μονάδες (ΚΙΜ),

έντεκα (11) μοτοσυκλέτες της Ομάδας Μοτοσυκλετών Ταχείας Ανταπόκρισης,

ένα (1) όχημα Μικρού Όγκου ταχείας επέμβασης με Ιατρό,

το Ειδικό Τμήμα Ιατρικής Καταστροφών (ΕΤΙΚ-ΕΚΑΒ) με δύο (2) οχήματα.



Καθ' όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων της Κυριακής 14 Νοεμβρίου, τα στελέχη του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΕΚΑΒ, θα είναι επιφορτισμένα με τον πλήρη συντονισμό:





τεσσάρων (4) Ιατρείων Άμεσης Παροχής Ιατρικής Φροντίδας,

έντεκα (11) Αυτόνομων Ιατρικών Σταθμών Παροχής Πρώτων Βοηθειών,

περισσοτέρων από εκατό πενήντα (150) στελεχών Παροχής Επείγουσας Προνοσοκομειακής Φροντίδας (Διασωστών, Ιατρών, Νοσηλευτών, σπουδαστών του ΙΕΚ ΕΚΑΒ, εθελοντών Φυσικοθεραπευτών, εθελοντών Παροχής Πρώτων Βοηθειών, Διαβιβαστών αλλά Υγειονομικού Προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων).



Παράλληλα στο Κέντρο Επιχειρήσεων του 38ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας θα λειτουργεί ανεξάρτητο Κέντρο Διαβίβασης Σημάτων του ΕΚΑΒ, όπου οι διαβιβαστές θα βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με το Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ-ΕΚΑΒ), το Κέντρο Επιχειρήσεων Υγείας (ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ) αλλά και το Συντονιστικό Κέντρο διαχείρισης Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ, ενώ σε αυξημένο επίπεδο ετοιμότητας θα τεθούν το Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό», το Γενικό Νοσοκομείο Αττικής «ΚΑΤ» αλλά και με τα Κέντρα Υγείας των όμορων περιοχών των διαδρομών, για την κάλυψη της υποδοχής πιθανών επειγόντων περιστατικών.



Στη διοργάνωση του 38ου Αυθεντικού Μαραθώνιου της Αθήνας θα τηρηθεί το εγκεκριμένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο Διεξαγωγής Αγώνων Δρόμου εκτός Σταδίου, της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και θα εφαρμοστούν οι κανόνες πρόληψης και προστασίας του ΕΟΔΥ έναντι του κορονοϊού Sars-Cov-2.

