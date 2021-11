Κόσμος

Θάνατος Έλληνα στη Γερμανία - διπλωματικές πηγές: Αίτημα για διερεύνηση της υπόθεσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Οι ελληνικές αρχές στη Γερμανία βρίσκονται επίσης σε επαφή με τις αρμόδιες γερμανικές αρχές.

Οι αρμόδιες Ελληνικές Αρχές στην Γερμανία, ευθύς μόλις ενημερώθηκαν για τον θάνατο Έλληνα πολίτη, ο οποίος τελούσε υπό κράτηση από την Αστυνομία της πόλης Wuppertal της Γερμανίας, κινητοποιήθηκαν τόσο προς τους οικείους του εκλιπόντος, παρέχοντας προξενική συνδρομή, όσο και προς τις αρμόδιες Γερμανικές αρχές.

Συγκεκριμένα, ο Γενικός Πρόξενος στο Ντύσσελντορφ, σε πρώτη φάση μετέβη στην πόλη Hagen, πλησίον του Wuppertal, και συναντήθηκε με τον Αναπληρωτή Αστυνομικό Διευθυντή της πόλης, καθώς το εν λόγω αστυνομικό τμήμα έχει αναλάβει την υπόθεση διερεύνησης του εν θέματι τραγικού συμβάντος. Επίσης είχε συνάντηση με στελέχη της Εισαγγελίας της ίδιας πόλης.

Παράλληλα, η Πρέσβης στο Βερολίνο απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, ζητώντας διαρκή και πλήρη ενημέρωση της Ελληνικής πλευράς για την υπόθεση.

Στη συνέχεια στις 10 Νοεμβρίου, ο Γενικός Πρόξενος στο Ντύσσελντορφ μετέβη επίσης στην Γενική Εισαγγελία του Wuppertal, όπου και συναντήθηκε με τον Προϊστάμενο Εισαγγελέα.

Κατά την συνάντηση, τόνισε το έντονο ενδιαφέρον που έχει εκδηλωθεί για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και την κατά το δυνατόν ταχύτερη δημοσιοποίηση του επίσημου πορίσματος περί των συνθηκών θανάτου του εκλιπόντος.

Χθες, 11 Νοεμβρίου, ο Γενικός Πρόξενος στο Ντίσελντορφ παρακολούθησε την συζήτηση στην Επιτροπή Εσωτερικών Υποθέσεων του Κρατιδίου της Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας, στην οποία είχε κληθεί να παράσχει διευκρινίσεις ο Υπουργός Εσωτερικών του εν λόγω Κρατιδίου.

Μετά το πέρας της συζήτησης, ο Γενικός Πρόξενος συναντήθηκε με τον Υπουργό Εσωτερικών του Κρατιδίου Βόρειας Ρηνανίας-Βεστφαλίας.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέχεια της σχετικής επιστολής της Πρέσβεως στο Βερολίνο, ζήτησε εκ νέου την πλήρη διερεύνηση των συνθηκών θανάτου του Έλληνα πολίτη.

Το Υπουργείο Εξωτερικών, στο πλαίσιο της προώθησης και προστασίας των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των Ελλήνων στο εξωτερικό, θα συνεχίσει να παρέχει προξενική συνδρομή στους οικείους του Έλληνα πολίτη που έχασε τη ζωή του στο Wuppertal.

Αναμένει από τις αρμόδιες Γερμανικές Αρχές την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, την εξέλιξη της οποίας θα συνεχίσει να παρακολουθεί.

Ειδήσεις σήμερα:

Χαλάνδρι: Σε κρίσιμη κατάσταση ο γιατρός - Τι ψάχνει η ΕΛΑΣ

Πάτρα: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”

Χαλάνδρι - Δικηγόρος γιατρού: Η γυναίκα αυτή τον εκβίαζε, είχε επιτεθεί και στην σύζυγό του