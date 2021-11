Life

“Η Φάρμα”: οι παίκτες που μπήκαν στην φάρμα του ΑΝΤ1 (εικόνες)

Γνωρίστε τις 9 παίκτριες και τους 9 παίκτες που παίρνουν μέρος στην “Φάρμα” του ΑΝΤ1, που επιστρέφει στις οθόνες μας, τον Δεκέμβριο.

«Αγαπημένοι μας,

Ήρθε η στιγμή να αφήσουμε την καθημερινή μας ζωή και να μετακομίσουμε στη «Φάρμα» του ΑΝΤ1!

Ανυπομονούμε να ζήσουμε μέσα στη φύση και να έρθουμε πιο κοντά με τον αληθινό μας εαυτό.

Είμαστε έτοιμοι να αφήσουμε την παλιά μας ζωή και να ανταπεξέλθουμε με όλες μας τις δυνάμεις στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εργασίες που θα μας αναθέσουν.

Είμαστε έτοιμοι να ξεπεράσουμε τα όριά μας και να ζήσουμε την κάθε στιγμή με πάθος και επιμονή.

Ξέρουμε πως τίποτα δεν θα είναι εύκολο. Ξέρουμε πως οι αντοχές μας θα δοκιμαστούν. Αλλά αυτή είναι η «Φάρμα» και αυτή είναι η μαγεία της!

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς,

Οι παίκτες

Αναστασία Γκεργκελεζίου, Αγγελική Ηλιάδη, Κρίστυ Λυκοπούλου, Μαίρη Μηλιαρέση, Σάσα Μπάστα, Μαρία Παπαγεωργίου, Χριστιάνα Σμαραγδή, Αθανασία Τσουμελέκα, Νίκη Χαντσαρίδου

Γρηγόρης Αναστασιάδης, Σταμάτης Γαρδέλης, Νεόφυτος Ηλία, Βασίλης Λέτζος, Μάνος Πανταζής, Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου (Κουτσαβάκης), Δήμος Περπερίδης, Αστρινός Χαραλαμπάκης (Μπαλάσκας), Παναγιώτης Ψωμιάδης»

«Η Φάρμα» έρχεται τον Δεκέμβριο στον ΑΝΤ1, και θα είναι πιο ρεαλιστική από ποτέ!

«Η Φάρμα» με τον Σάκη Τανιμανίδη επιστρέφει τον Δεκέμβριο στον ΑΝΤ1 και θα είναι ακόμα πιο δύσκολη, ακόμα πιο αληθινή, ακόμα πιο απολαυστική.

Μακριά από τον σύγχρονο τρόπο ζωής, οι παίκτες θα αναμετρηθούν με τη δύναμη της φύσης.

Θα καταφέρουν να επιβιώσουν με ελάχιστες προμήθειες; Θα φροντίσουν σωστά τα ζώα και τη γη; Θα ανταποκριθούν στα απαιτητικά αγωνίσματα της «Φάρμας»; Θα μπορέσουν να συνεργαστούν μεταξύ τους και να συμβιώσουν στο ίδιο σπίτι; Θα αντέξουν να ζήσουν ως πραγματικοί αγρότες;

Την Πέμπτη, όλοι οι συμμετέχοντες, αφού πέρασαν αρκετές ημέρες σε απομόνωση, σε ξενοδοχείο, μεταφέρθηκαν στις νέες εγκαταστάσεις της «Φάρμας», που κατασκευάστηκαν, αφού η φωτιά του καλοκαιριού στην Αττική κατέστρεψε τις υποδομές, όπου είχε εκτυλιχθεί ο πρώτος κύκλος της «Φάρμας».

Γνωρίστε παρακάτω τις 9 παίκτριες, που μαζί με τους 9 παίκτες, έχουν μετακομίσει στην φάρμα, όπου θα κληθούν να ανταπεξέλθουν σε μια σειρά από δοκιμασίες.

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΕΡΓΚΕΛΕΖΙΟΥ

Είμαι η Αναστασία και αποφάσισα ότι ο καλύτερος τρόπος να περάσεις την πανδημία είναι να πας σε μια φάρμα, μακριά από όλο αυτό. Εάν μαζί σου έχεις και άλλους, ακόμα καλύτερα! Είμαι πάντα παρορμητική και έχω αποφασίσει ότι, αν γίνω πολύ ρεζίλι, απλά θα αλλάξω χώρα. Αγαπώ τη φύση και τα ζώα από πολύ μικρή. Από τα παιδικά μου χρόνια, θυμάμαι τα καλοκαίρια στο σπίτι της γιαγιάς μου, τα ζώα που είχε τη Στελλίτσα, την αγελαδίτσα μας, τα προβατάκια, τις χήνες, τα κουνελάκια, αλλά και τον υπέροχο απέραντο κήπο της, όπου φύτευε ό,τι λαχανικό και φρούτο μπορείς να φανταστείς. Μου αρέσουν πολύ οι δραστηριότητες στη φύση (πεζοπορίες, ράφτινγκ, σκι) και εννοείται η καλή παρέα. Δεν έχω συγκεκριμένο χόμπι, γιατί μου αρέσει να δοκιμάζω τα πάντα. Ξέρω να πλέκω, αλλά κάνω και skydiving, όταν βρω την ευκαιρία. Ξεκίνησα με σπουδές στη Διοίκηση Επιχειρήσεων, τις οποίες άφησα δύο μήνες πριν την αποφοίτηση για να σπουδάσω τελικά Ψυχολογία και να πάρω Μάστερ στη Βιοψυχολογία. Έχω εργαστεί ως λογίστρια 5 χρόνια και ακόμα πιστεύω ότι ήταν αυτό που μου ταίριαζε απόλυτα σαν δουλειά, γιατί, όπως λένε και οι φίλοι μου, είμαι «ντροπαλή σε σημείο παρεξήγησης». Παρόλα αυτά, τα τελευταία χρόνια δουλεύω ως ρεσεψιονίστ σε πεντάστερο Resort στη Μύκονο και περνάω υπέροχα. Η μεγάλη αδυναμία μου είναι η μικρή μου αδελφή, την οποία λατρεύω. Γενικότερα, έχω υψηλές ηθικές αξίες και προτιμώ πάντα το σωστό από το εύκολο ή το βολικό. Τη «Φάρμα» τη βλέπω σαν μια ακόμη περιπέτεια που θα έχω να θυμάμαι.

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΗΛΙΑΔΗ

Γεια σας! Είμαι η Αγγελική και στη ζωή μου έχω δύο μεγάλες αγάπες! Η πρώτη είναι τα παιδιά μου. Ο Χαράλαμπος και ο Βασίλης μου είναι ο λόγος που υπάρχω, είναι η ευτυχία μου και η ευλογία του Θεού! Η δεύτερη το τραγούδι. Η μουσική είναι το πάθος μου και ο τρόπος να μοιράζομαι τα συναισθήματά μου με τους συνανθρώπους μου! Μου αρέσει να φροντίζω τους άλλους, αλλά και να με φροντίζουν! Είμαι δίκαιη, ευαίσθητη, δυναμική και τολμηρή! Βαριέμαι εύκολα, γι’ αυτό και ψάχνω στη ζωή μου συνεχώς νέες εμπειρίες! Θέλω να μαθαίνω, να δοκιμάζω, να εξελίσσομαι, να χαμογελάω και να προχωράω!

ΚΡΙΣΤΥ ΛΥΚΟΠΟΥΛΟΥ

Είμαι γέννημα θρέμμα Θεσσαλονικιά, και μεγαλωμένη ως καλλιτέχνης, αφού από τα 5 μου έπαιζα θέατρο. Είμαι 100% Υδροχοάκι, με cool προσωπικότητα, ελεύθερο πνεύμα γεμάτο φαντασία και πρωτοπόρες ιδέες. Λατρεύω την εξέλιξη και να ανακαλύπτω διαρκώς, μέσα από όλες τις συνθήκες, νέες εκδοχές του εαυτού μου! Αν και σπούδασα στο ΑΕΙ Θεατρικών Σπουδών στην Πάτρα, ούσα από τα 17 μου με μια βαλίτσα στο χέρι και ζώντας σε Εστία, σε ένα δωμάτιο 1χ1 χωρίς τουαλέτα και ετοιμόρροπη να πέσει από τους σεισμούς, τα κατάφερα και συνέχισα στη δραματική σχολή Ίασμος Αθηνών. Όσο σπούδαζα υποκριτική, και παράλληλα δούλευα σαν δασκάλα θεατρικού παιχνιδιού σε παιδιά, ο θάνατος του πατέρα μου με ανάγκασε να επιστρέψω στη Θεσσαλονίκη, όπου εργάστηκα στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV. Η γυμναστική υπήρχε πάντα στη ζωή μου, αφού από 12 ετών ξεκίνησα στίβο στο 100αρι και ανώμαλο δρόμο, συμμετέχοντας σε πολλούς αγώνες ανηλίκων και βγαίνοντας 2η σε διαγωνισμούς στη Βόρεια Ελλάδα. Πιστεύω πολύ στον Θεό, πήγαινα στο Κατηχητικό, μεγάλωσα με αρχές και έκανα 10 χρόνια παραδοσιακούς χορούς! Η οικογένειά μου μένει στην Αριδαία και παράγει μέλι, ενώ ο γαμπρός μου είναι ιερέας. Νιώθω απόλυτα ευγνώμων για όσα είμαι και προτείνω στον κόσμο να… believe the unbelievable! Πιστεύω ότι η ζωή τώρα ξεκινάει και ότι από αυτά που έχω να κάνω, βρίσκομαι μόλις στο 0!

ΜΑΙΡΗ ΜΗΛΙΑΡΕΣΗ

Είμαι η Μαίρη Μηλιαρέση, ή για τους παλιότερους η Ρουκ Ζουκ καθώς παρουσίαζα με μεγάλη επιτυχία αυτό το τηλεπαιχνίδι, πριν από χρόνια. Υπήρξα μια υπερπροστατευτική μαμά, τάχθηκα σ ’αυτό τον ρόλο και εγκατέλειψα την καριέρα μου στην τηλεόραση για να μεγαλώσω το μωρό μου. Τώρα που η κόρη μου μεγάλωσε και έχει πάρει τον δικό της δρόμο, δουλεύω στο εμπορικό κομμάτι της τηλεόρασης και κάνω παράλληλα αυτό που πάντα αγαπούσα, αλλά δεν είχα χρόνο να ασχοληθώ: δίνω νέα πνοή, χρώμα, χαρά και μια πιο μοντέρνα όψη σε παλιά, κουρασμένα, αλλά γεμάτα από αναμνήσεις αγαπημένα έπιπλα. Μέσα από τις σπουδές μου στη διακόσμηση, το αρχιτεκτονικό σχέδιο και τη συντήρηση έργων τέχνης, έχω πλέον τη χαρά να μπορώ να σχεδιάζω και να διακοσμώ χώρους. Έχω ήδη έτοιμη τη δική μου σειρά χρωμάτων κιμωλίας, που θα βγάλω στην αγορά, με το όνομα «New Vintage by Mary Miliaresi». Τα τελευταία 7 χρόνια, ασχολούμαι με τα κοινά στον Δήμο Γλυφάδας, δίπλα σε έναν από τους πιο άξιους δημάρχους που έχουν περάσει, τον Γιώργο Παπανικολάου. Θα ήθελα στο μέλλον να καταφέρω να ανοίξω ένα εργαστήρι, να πάρω ένα μεγάλο αγροτικό με καρότσα, μερικά σκυλιά και άλλα ζώα, και να μείνω στο αγαπημένο μου χωριό από γιαγιά και παππού, τον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας στους πρόποδες του Πάρνωνα, στα 1000 μ. υψόμετρο.

ΣΑΣΑ ΜΠΑΣΤΑ

Είμαι η Σάσα και έχω μια κορούλα 2,5 χρονών. Δηλώνω χαζομαμά και όλη μου η μέρα της ανήκει!!! Ο ελεύθερος χρόνος μου είναι η γυμναστική… Πού αλλού; Σε παιδότοπο φυσικά! Μην το υποτιμάτε… Χρειάζεται πολύ τρέξιμο, «στόχο με μπαλάκια» και να είσαι συνέχεια συγκεντρωμένη! Εξάλλου, για να φτάσω στη «Φάρμα», είχα τους μεγαλύτερους υποστηρικτές μου που είναι ο σύζυγός μου και η οικογένειά μου! Η πίστη μου στον Θεό είναι ακλόνητη και πιστεύω πως μια προσευχή μπορεί να μετακινήσει απ’ τη θέση τους μέχρι και τα βουνά! Χαίρομαι που θα είμαι κοντά στη φύση και σε ζώα. Επειδή είμαι παιδί από επαρχία, αυτό μου είναι κάτι πολύ γνώριμο! Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό στα αγωνίσματα για να μάθω και εγώ τα όριά μου. Πάνω απ’ όλα στόχος μου δεν είναι το έπαθλο, αλλά να το ζήσω στο έπακρο!

ΜΑΡΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

Ονομάζομαι Μαρία Παπαγεωργίου και κατάγομαι από τα Τρίκαλα Θεσσαλίας και από τα Ψαχνά Ευβοίας. Έχω τρεις αδερφούς και είναι και οι τρεις παλαιστές, αλλά και μια μαμά ηρωίδα. Είμαι κι εγώ μαμά δύο υπέροχων πλασμάτων, της Θεοδώρας 9 ετών και του Χρήστου 3,5 ετών, και έχω έναν υπέροχο σύζυγο, τον Αλέξανδρο. Από τότε που με θυμάμαι, είμαι πάνω σε μια παλαίστρα, γι’ αυτό και κατάφερα να είμαι παγκόσμια πρωταθλήτρια της ελευθέρας πάλης. Αυτό το οφείλω στον προπονητή μου Γιώργο Λέων που πίστεψε σε εμένα και τις δυνάμεις μου, αλλά και στο πείσμα μου. Είμαι εργατική, πεισματάρα και η λέξη «βαριέμαι» δεν υπάρχει στο λεξιλόγιό μου. Με την υγεία μου, το πείσμα μου και την πίστη στις δυνάμεις μου καταφέρνω πάντα να φτάνω στον στόχο μου. Μου αρέσει, επίσης, πολύ να πλέκω. Είμαι δοτικός άνθρωπος και βοηθάω τους συνανθρώπους μου σε κάθε δύσκολη στιγμή τους, είτε πρακτικά είτε ψυχικά.

ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ ΣΜΑΡΑΓΔΗ

Είμαι η Χριστιάννα Σμαραγδή και ο αθλητισμός έβαλε γερά τα θεμέλιά του στη διαμόρφωση του χαρακτήρα μου ως παιδί και κατ’ επέκταση ως ενήλικας. Έχω αναπτύξει έντονα το πνεύμα της συνεργασίας, της ομαδικότητας, της πειθαρχίας, της αλληλοβοήθειας, αλλά και ακεραιότητας, καθώς από τα 10 μου ασχολούμαι με τον Στίβο! Αγαπώ τους θετικούς και ξεκάθαρους ανθρώπους, και σε καμία περίπτωση δεν δέχομαι να προσβάλλουν τις αξίες μου! Λατρεύω τις προκλήσεις και την περιπέτεια, γι’ αυτό και δεν επαναπαύομαι ποτέ! Είμαι στον χώρο τους Fitness τα τελευταία 8 χρόνια ως Pilates instructor, και μια από τις επιθυμίες μου ήταν να ανοίξω το δικό μου Studio Pilates, την οποία και έκανα πραγματικότητα! Και κάτι τελευταίο… κάνω και ραδιόφωνο!

ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΣΟΥΜΕΛΕΚΑ

Είμαι η Αθανασία Τσουμελέκα, είμαι γνωστή ως Ολυμπιονίκης αλλά κυρίως είμαι μητέρα της Στεφανίας και του Ιάσονα, και στόχος μου είναι τα παιδιά μου να γυρίσουν όλο τον κόσμο, καθώς πιστεύω πως τα ταξίδια και οι εμπειρίες είναι αυτά που «μεγαλώνουν» το μυαλό των παιδιών! Το ότι μου αρέσει η φύση, το τρέξιμο σε βουνό και δρόμο και η γυμναστική είναι περιττό να το πούμε! Είμαι προπονήτρια φυσικής κατάστασης, έχω δρομική ομάδα που συμμετέχει σε αγώνες δρόμου και βουνού, και τέλος είμαι mentoring coach στην εταιρεία Accepted LTD. Θέλω, και καταφέρνω να έχω προσωπική σχέση με τον κάθε ένα αθλητή μου, καθώς σώμα και πνεύμα δασκάλου-μαθητή πρέπει να είναι ένα. Δεν θέλω να κόψω τις «κακές» συνήθειες των αθλουμένων μου, αλλά να βελτιώσω την καθημερινότητα και την υγεία τους! Και τα καταφέρνω ! Πώς άραγε; Σίγουρα με πάθος και αγάπη μιας και αυτά τα δύο είναι το συστατικό της επίλυσης των προβλημάτων! Πρόσφατα, δραστηριοποιήθηκα στον χώρο της υποκριτικής, κάτι που έχει κερδίσει την καρδιά μου, και με το οποίο στο μέλλον θα ήθελα να ασχοληθώ περισσότερο. Είμαι δυναμική, έχω μάθει να συμβιώνω με άλλους ανθρώπους και να προσαρμόζομαι εύκολα σε όποιο περιβάλλον. Δηλώνω «πολυεργαλείο» και ό,τι δε ξέρω μπορώ να το μάθω. Είμαι ευαίσθητη, αλλά δύσκολα θα αφήσω κάποιον να το δει, αν και τελευταία έχω αρχίσει να το δείχνω. Κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλους μιας και έχω μάθει να ζω με την ιδεολογία του «Ευ Αγωνίζεσθαι». Για να φτάσω να κερδίσω, έχω χάσει πολλές φορές.

ΝΙΚΗ ΧΑΝΤΣΑΡΙΔΟΥ

Ονομάζομαι Νίκη Χαντσαρίδου και είμαι Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής από το ΑΠΘ, με Μεταπτυχιακό στη «Βελτίωση της Ανθρώπινης Απόδοσης και της Υγείας». Όλοι στην οικογένειά μου είναι πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής και από πολύ μικρή ασχολούμαι με τον αθλητισμό, την κολύμβηση, τον χορό και τον στίβο. Ως αθλήτρια, στέφθηκα 1η Πανελληνιονίκης στις Νέες Γυναίκες και 3η στις Γυναίκες στα 4x400 Γυναικών στους Πανελλήνιους Αγώνες Στίβου, με την ομάδα μου (Ηρακλής Θεσσαλονίκης). Εργάζομαι ως προπονήτρια κολύμβησης, Fitness Personal Trainer και ως Aqua Fitness Expert με το δημοφιλές πρόγραμμά μου, «Niki’s Aqua Fitness». Παράλληλα, μέσω της ιστοσελίδας www.nikisfitness.com παρέχω υπηρεσίες άσκησης για όλους. Με τα προγράμματα άθλησης που έχω δημιουργήσει, προσπαθώ να προάγω την Υγεία και την Ευεξία! Λατρεύω την άθληση, το νερό, τη φύση και τον υγιεινό τρόπο ζωής, τα ταξίδια, το νησί μου, την Κάλυμνο και την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη.

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ

Είμαι ο Γρηγόρης Αναστασιάδης, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και είμαι εκπαιδευτής μυϊκής ενδυνάμωσης. Έχω ασχοληθεί με το fitness modeling και τη μόδα. Ο αθλητισμός με έχει βοηθήσει να ξεπεράσω πολλές δυσκολίες. Μου αρέσει να κάνω πράγματα που γεμίζουν ενέργεια τόσο εμένα όσο και τους ανθρώπους που με περιβάλλουν. Ένα από τα κυριότερα θέματα που δεν διαπραγματεύομαι, είναι η αξιοπρέπεια, είτε αυτό αφορά την προσωπική είτε την κοινωνική ζωή μου.

ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΗΣ

Είμαι ο Σταμάτης Γαρδέλης και μου αρέσουν τα άγνωστα ταξίδια των διαμετρικών αποστάσεων, της ονειρικής μέθης του απροσδιόριστου...

ΝΕΟΦΥΤΟΣ ΗΛΙΑ

Ονομάζομαι Νεόφυτος Ηλία. Έχω καταγωγή από την Τσεχία και την Κύπρο, όπου και μεγάλωσα. Στα 19, πήγα για σπουδές στην Αθήνα ως Τοπογράφος στο ΕΜΠ. Μετά από ένα χρόνο λόγω απεργιών, πήγα για ένα εξάμηνο στην Αγγλία για να εργαστώ στο μαγαζί του αδερφού μου, όπου συνεχίζω να μένω μέχρι και σήμερα. Στον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι με το γυμναστήριο και το κολύμπι. Επίσης, απολαμβάνω την ηλεκτρονική μουσική και γι’ αυτό σκοπός μου είναι τα επόμενα δύο χρόνια να ταξιδέψω και να ζήσω την εμπειρία των μεγάλων μουσικών φεστιβάλ της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΕΝΤΖΟΣ

Το όνομα μου είναι Λέντζος Βασίλης, είμαι 35 χρονών και έρχομαι από το Αίγιο Αχαΐας. Τα δύο βασικά επαγγέλματά μου είναι οι οικοδομικές εργασίες και οι αγροτικές δουλειές. Γενικότερα, τις πιο πολλές ώρες της ημέρας βρίσκομαι εκτός σπιτιού τόσο λόγω δουλειάς, όσο και λόγω άλλων υποχρεώσεων. Τον ελεύθερο χρόνο μου τον αξιοποιώ στο να γυμνάζομαι, αλλά και στη διασκέδαση με φίλους. Είμαι αρκετά κοινωνικός και μου αρέσει να γνωρίζω νέα άτομα, καθώς και να βοηθάω όσους με έχουν ανάγκη. Επίσης, είμαι στοργικός και αγαπώ τη θαλπωρή της οικογένειας.

ΜΑΝOΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ

Είμαι ο Μάνος Πανταζής και έχω δουλέψει πολλά χρόνια ως μοντέλο, αλλά και στον χώρο της τηλεόρασης. Πλέον, ασχολούμαι επιχειρηματικά με τον χώρο της εστίασης. Είμαι παντρεμένος και έχω δύο υπέροχα κορίτσια! Αγαπημένο μου χόμπι είναι τα ταξίδια με την οικογένειά μου σε όμορφους προορισμούς. Λατρεύω το τρέξιμο μεγάλων αποστάσεων με το οποίο ασχολούμαι τα τελευταία χρόνια.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ (ΚΟΥΤΣΑΒΑΚΗΣ)

Είμαι ο Κωνσταντίνος Παπαϊωάννου και έχω μεγαλώσει στο αστικό περιβάλλον της Θεσσαλονίκης. Η μελέτη των αρχαίων Ελλήνων Φιλοσόφων, τα ταξίδια που έχω κάνει με το μπουζούκι και οι αμαρτίες για τις οποίες μετανόησα, με οδήγησαν να στραφώ προς τη φύση. Στη φύση, ανακαλύπτω τον δρόμο για τη γνώση του εαυτού μου και κατ’ επέκταση και την ΑΛΗΘΕΙΑ. Εκτός από τη μουσική και τον αθλητισμό που κάνω από μικρός, κάνω προσπάθειες να μορφωθώ ως προς, το θέατρο, τον χορό, το ψάρεμα κ.ά.

ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ

Το όνομα μου είναι Δήμος Περπερίδης, γεννήθηκα στον Βόλο και η πόλη που μένω μέχρι σήμερα λέγεται Αλμυρός. Είμαι επιχειρηματίας στον νομό Μαγνησίας και οι επιχειρήσεις μου ανήκουν στον τομέα της εστίασης, κυρίως, και τα τελευταία χρόνια και στον τομέα της εκπαίδευσης. Από μικρός είχα έντονη την ανάγκη της προσφοράς και έτσι είμαι μέλος σε πολλούς συλλόγους μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Το πάθος μου είναι ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και για τον λόγο αυτόν ηγούμαι τα τελευταία χρόνια της μεγαλύτερης γυμναστικής ομάδας της πόλης μου (Γυμναστικός Σύλλογος Αλμυρού). Οι λέξεις που με χαρακτηρίζουν είναι η ομαδικότητα, το χιούμορ, η θετική ενέργεια και η κοινωνικότητα.

ΑΣΤΡΙΝΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ)

Το όνομά μου είναι Αστρινός Χαραλαμπάκης και το ψευδώνυμο μου είναι Μπαλάσκας. Κατάγομαι από ένα ορεινό χωριό του νομού Ηρακλείου Κρήτης, τον Ζαρό. Είμαι δάσκαλος κρητικών παραδοσιακών χορών, χωρισμένος και έχω τρία πανέμορφα παιδιά. Είμαι κοινωνικός και μου αρέσουν οι πλάκες με την παρέα. Τον ελεύθερό μου χρόνο ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά μου.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΨΩΜΙΑΔΗΣ

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασα στο γαλλικό σχολείο «ΔΕΛΑΣΑΛ» και στην Αναργύρειο και Κοργιαλένειο Σχολή Σπετσών. Φοίτησα στη Γυμναστική Ακαδημία. Υπηρέτησα τη θητεία μου στη στρατιωτική σχολή σωματικής αγωγής. Στέφθηκα πρωταθλητής στίβου στα 400μ., με πολλαπλές συμμετοχές στην Εθνική Ομάδα. Επί σειρά ετών, υπήρξα έμπορος και εισαγωγέας παιδικών παιχνιδιών. Είμαι παντρεμένος με την Ιουλία Χαλβατζή, μητέρα της Αλεξάνδρας, η οποία είναι σήμερα 31 ετών. Με την Ιουλία απέκτησα την Χρύσα Καρολίνα, η οποία είναι σήμερα 21 ετών. Το 1982 εκλέχθηκα δεύτερος δημοτικός σύμβουλος στη Θεσσαλονίκη και το 1986 πρώτος. Το 1990, το 1993, το 1996 και το 2000 εκλέχθηκα βουλευτής Θεσσαλονίκης. Το 2002 και το 2006 εκλέχθηκα νομάρχης Θεσσαλονίκης και το 2010 περιφερειάρχης κεντρικής Μακεδονίας. Το 2009 διεκδίκησα την προεδρία της Νέας Δημοκρατίας. Διετέλεσα μέλος και πρόεδρος πολλών αθλητικών και πολιτιστικών σωματείων.

