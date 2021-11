Υγεία - Περιβάλλον

“Υγεία πάνω απ΄ όλα”: κιρσοί, κρίση άγχους και πόνος στα πέλματα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δείτε όλη την πλούσια θεματολογία που θα καλύψει, για ακόμη ένα Σαββατοκύριακο, η εκπομπή υγείας του ΑΝΤ1.

Για 10η χρονιά, το «Υγεία πάνω απ’ όλα» παραμένει ο τηλεοπτικός προορισμός για τις πιο εμπεριστατωμένες ιατρικές συμβουλές και για την παρουσίαση των σημαντικότερων ζητημάτων που μας αφορούν. Κάθε Σαββατοκύριακο, η Φωτεινή Γεωργίου μας ενημερώνει για όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε σχετικά με τη σωματική, την ψυχική και την πνευματική μας υγεία.



Τι τοξικές ουσίες εντόπισαν Αμερικανοί επιστήμονες σε φαγητό fast food;

Πώς αναγνωρίζουμε μια κρίση άγχους;

Πώς αποφεύγουμε τον πόνο στα πέλματα που προκαλούνται από λάθος παπούτσια;

Όλα αυτά θα τα ανακαλύψουμε μαζί το Σάββατο 13 Νοεμβρίου, στις 12:00.

Γιατί πρέπει να αντιμετωπίσουμε τους κιρσούς στα πόδια;

Γιατί νέοι και υγιείς συμπολίτες μας, που αρρωσταίνουν από covid, μπαίνουν σε ΜΕΘ;

Γιατί τα ακάρεα αποτελούν έναν ύπουλο εχθρό για τα καναρίνια μας;

Οι απαντήσεις αυτή την Κυριακή 14 Νοεμβρίου, στις 12:00.

«Υγεία Πάνω Απ’ Όλα» με τη Φωτεινή Γεωργίου.

Κάθε Σαββατοκύριακο, στις 12:00, στον ΑΝΤ1!

#YgeiaPanwApOla

Ειδήσεις σήμερα:

“Η Φάρμα”: οι παίκτες που μπήκαν στην φάρμα του ΑΝΤ1 (εικόνες)

“Ενώπιος Ενωπίω”: ο Χρήστος Μάστορας, η αδελφή του και η Βόρεια Ήπειρος (βίντεο)

Χαλάνδρι - ΕΛΑΣ: Προσπάθησε να αρπάξει το παιδί η 49χρονη