Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Αττικής: Ξεκινά η πόντιση του καλωδίου

Πότε αναμένεται να ολοκληρωθεί το έργο, σύμφωνα με νεότερο προγραμματισμό.

Εντός των ημερών ξεκινά η πόντιση του καλωδίου για την “μεγάλη” ηλεκτρική διασύνδεση Ηράκλειο-Αττική. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας και η διοίκηση του ΑΔΜΗΕ επισκέφθηκαν σήμερα στο λιμάνι του Πειραιά το νεότευκτο πλοίο της εταιρείας Nexans, το “Aurora”, που έχει αναλάβει το έργο της πόντισης. Το πλοίο έχει χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την ταχύτερη ολοκλήρωση των εργασιών σε μεγάλα θαλάσσια βάθη, όπως αυτά που απαντώνται στην περιοχή του Αιγαίου, όπου το καλώδιο θα ποντιστεί σε βάθος μέχρι 1.200 μέτρων.

Η διασύνδεση Ηράκλειο-Αττική είναι το πρώτο έργο που αναλαμβάνει το Aurora το οποίο στην συνέχεια θα μεταβεί στην Σκωτία για να διασυνδέσει το θαλάσσιο αιολικό πάρκο Seagreen.

Σύμφωνα με τον νεότερο προγραμματισμό, η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης θα ολοκληρωθεί στα μέσα του 2024 αντί στα τέλη του 2023, με την καθυστέρηση να αποδίδεται στα προβλήματα που δημιούργησε η πανδημία στην εφοδιαστική αλυσίδα, κυρίως στην προμήθεια και εγκατάσταση των σταθμών μετατροπής.

Σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ, το υποβρύχιο καλώδιο συνεχούς ρεύματος έχει μήκος 335 χιλιόμετρα και αποτελεί μέρος της ηλεκτρικής διασύνδεσης που θα αποδεσμεύσει οριστικά την Κρήτη από τη ρυπογόνο τοπική ηλεκτροπαραγωγή όταν ολοκληρωθεί.

Τα οφέλη για τους κατοίκους και όλους τους πολίτες της χώρας είναι σημαντικά, αφού οι ρύποι CO2 για την παραγωγή ενέργειας στο νησί θα μηδενιστούν και τα οικονομικά οφέλη θα ξεπεράσουν τα 550 εκατ. ευρώ τη χρονιά της πλήρους λειτουργίας της διπλής ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης, που υλοποιεί ο ΑΔΜΗΕ.

