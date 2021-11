Life

“Ήλιος”: νέα επεισόδια με εξελίξεις - “φωτιά” (εικόνες)

Κεντρίζει το ενδιαφέρον των τηλεθεατών η πλοκή της καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, που από την προηγούμενη εβδομάδα μεταδίδεται σε νέα ώρα.

Σε καινούρια ώρα προβολής, στις 17:30 και με την ένταξη καινούριων ηρώων, απολαμβάνουμε από την προηγούμενη εβδομάδα τα επεισόδια της αγαπημένης καθημερινής σειράς του ΑΝΤ1, «Ήλιος».

Πάρτε μια γεύση από τα επόμενα επεισόδια…

ΔΕΥΤΕΡΑ 15 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 46

Η Ελπίδα αναγκάζεται να παραδεχτεί στην Ελένη ότι ξέρει ποιος κρύβεται πίσω απ’ όλα τα εγκλήματα, αλλά τον καλύπτει, γιατί κρατάει τον Ιάσονα και την απειλεί με τη ζωή του. Ο διοικητής κατηγορεί τον Χρήστο ότι εξαφάνισε και σκότωσε την Δάφνη και ζητάει από την Αθηνά να εκδώσει ένταλμα για τη σύλληψή του. Ο Νικήτας παραδίνεται σ’ αυτούς που τον καταδιώκουν, προκειμένου να σώσει τη Λήδα και την οικογένειά της, ξέροντας πως μπορεί να μη βγει ζωντανός από τα χέρια τους. Η Λήδα είναι σε απόγνωση. Ο Δημήτρης βρίσκει τα δημοσιεύματα για την εξαφάνισή του και επιβεβαιώνει τις υποψίες του για τον ύποπτο ρόλο της Νάντιας.

ΤΡΙΤΗ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 47

Η Αλίκη προσπαθεί με επιμονή να πείσει τον Γρηγόρη να ομολογήσει την αλήθεια στην αστυνομία. Εκείνος της δίνει τα απειλητικά σημειώματα που δέχτηκε. Ο Δημήτρης αρχίζει να θυμάται όλο και περισσότερα πράγματα, ενώ, ψάχνοντας κρυφά στα πράγματα της Νάντιας, μαθαίνει για την απαγωγή του. Η Ελπίδα ανησυχεί για τον Ιάσωνα, ενώ η Αλίκη την υποπτεύεται σοβαρά και την κατηγορεί ευθέως ότι συνεργάζεται με τον δολοφόνο της Αρετής. Η Λήδα ανησυχεί για τον Νικήτα την ώρα που εκείνος βρίσκεται σε μια καθοριστική για τη ζωή του κατάσταση…

ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 48

Η Αλίκη μαθαίνει ένα νέο που τη σοκάρει και αλλάζει δραματικά τα σχέδιά της. Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Χρήστου είναι καταιγιστικές και η Σοφία αναγκάζεται να πάρει πρωτοβουλίες, δρώντας πίσω από την πλάτη του. Ο Νικήτας βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα δίλημμα και πρέπει να πάρει γρήγορα αποφάσεις που θα σημαδέψουν το μέλλον του. Η Εύα πλέει σε πελάγη ευτυχίας, καθώς οι ελπίδες της για τη σχέση της με τον Ιάσονα αναπτερώνονται. Κι ενώ ο Ιάσονας εμφανίζεται, η παρουσία του προκαλεί ένταση και διαμάχη ανάμεσα στην Ελένη και την Ελπίδα. Η Αθηνά, με τη βοήθεια του Στέφανου, προσπαθεί να διαλευκάνει ποιος κρύβεται πίσω από τις ανοιχτές υποθέσεις, αγνοώντας ότι ένας θανάσιμος εχθρός τούς παρακολουθεί.

ΠΕΜΠΤΗ 18 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 49

Ο Δημήτρης, που βρίσκεται ακόμα εγκλωβισμένος, αρχίζει να έχει εικόνες από το παρελθόν και συνειδητοποιεί πως αυτός και η Νάντια γνωρίζονται από παλιά. Η Αλίκη επιτίθεται στην Ελπίδα για τον φόνο του Γρηγόρη και την κατηγορεί ότι καλύπτει τον γιο του Μενέλαου. Η Αθηνά εκφράζει στον Στέφανο τις υποψίες της για τον Διοικητή. Ο Στέφανος κάνει έρευνα και ανακαλύπτει ότι ο Διοικητής κρύβει αρκετά μυστικά. Η Αθηνά βγάζει τον Χρήστο από τη φυλακή και τον συμβουλεύει να μιλήσει για την Δάφνη και να της αποκαλύψει πού την κρύβει, πριν να είναι αργά. Η Ελπίδα, αποφασισμένη να παγιδέψει το γιο του Μενέλαου, επισκέπτεται ξανά τον κρατούμενο που της είχε μιλήσει για την υπόθεση, ώστε να οργανώσει σωστά το σχέδιό της. Ο Δημήτρης έρχεται ανοιχτά σε σύγκρουση με την Νάντια και προσπαθεί να το σκάσει…

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ - ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ 50

Η Αλίκη αιφνιδιάζεται όταν της επιδίδεται κλήτευση για τη δίκη της που παίρνει επείγουσα προτεραιότητα… Η Αθηνά κηρύσσει ανοιχτά πόλεμο στον διοικητή, προκαλώντας την οργή του. Η Αλίκη εξακολουθεί να πιστεύει πως η Ελπίδα κάτι κρύβει και ζητάει από τον Στέφανο να το ψάξει. Ο Δημήτρης βρίσκει την ευκαιρία και προσπαθεί να επικοινωνήσει με την Μαριάνθη… Η Νάντια το μαθαίνει και τα παίζει όλα για όλα απειλώντας τον με τη ζωή του… Ο Νικήτας ετοιμάζει μια ανεπάντεχη έκπληξη στην Λήδα και ο Στέφανος ζητάει από την Αθηνά να τον παντρευτεί… Κανείς όμως δεν περιμένει την αποκάλυψη που… θα ανατρέψει τα πάντα!

