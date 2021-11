Life

“Rouk Zouk Special”: οι παρέες… γράφουν ιστορία (εικόνες)

Απολαυστικό θα είναι το κυριακάτικο βράδυ μας, χάρη στην Ζέτα Μακρυπούλια και τις δύο ομάδες με φίλους τους.

Αν οι παρέες είχαν πρόσωπο, θα ήταν αυτό του «ROUK ZOUK SPECIAL» της επόμενης Κυριακής!

Στις 14 Νοεμβρίου στις 20:00 η Ζέτα Μακρυπούλια υποδέχεται φίλους και το παιχνίδι, το γέλιο και οι ατάκες περνούν σε άλλη διάσταση!

Δύο ομάδες! Μία απολαυστική μάχη! Άπειρες ατάκες!

Οι «ALL TIME CLASSIC» Νίκος Μουτσινάς, Ματίνα Νικολάου, Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, Γιώργος Δάσκαλος και Θανάσης Αλευράς έρχονται αντιμέτωποι με τους «ΝΕΟΤΕΡΟΥΣ» Κωνσταντίνο Δέδε, Ευγενία Σαμαρά, Γιώργο Σουλεϊμάν, Γιάννη Ποιμενίδη και Ελευθερία Γεωργάκαινα.

Οι καλεσμένοι του «ROUK ZOUK SPECIAL» και αυτής της Κυριακής παίζουν για φιλανθρωπικό σκοπό, για το «Χαμόγελο του Παιδιού» και ρουκζουκάρουν χωρίς… φρένο!

Πόσο εύκολο είναι να μιμηθείς τον ήχο μιας «αγελάδας»;

Πώς συνδυάζεται το botox με κάποιον «ξυρισμένο»;

Θα καταφέρουν η Φανή και η Ζωή να «κουφάνουν» με τις μαγειρικές τους ικανότητες τους τηλεθεατές του «ROUK ZOUK SPECIAL»;

Πώς η εποχή των ‘90s θα σημειώσει τη μεγαλύτερη τραγουδιστική επιτυχία;

Ποιοι καλεσμένοι θα δουν τη θέα από το «ρετιρέ»;

Πόσο παλούκι, μπορεί να είναι το «παλούκι»;

Τι σχέση μπορεί να έχει η Ζέτα με την «κόμπρα»;

Το πιο παρεΐστικο τηλεπαιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης, με την Ζέτα Μακρυπούλια, έρχεται κάθε Κυριακή στον ΑΝΤ1 για να ενισχύσει το «Make A Wish» και το «Χαμόγελο του Παιδιού».

Συντελεστές :

Executive Producer : Αγλαΐα Λάτσιου

: Αγλαΐα Λάτσιου Project Manager : Περικλής Ασπρούλιας

: Περικλής Ασπρούλιας Οργάνωση Παραγωγής: Ράνια Πεγιάζη

Ράνια Πεγιάζη Διεύθυνση Παραγωγής: Πέτρος Παπουτσάκης

Πέτρος Παπουτσάκης Σκηνοθεσία : Κώστας Υφαντής

: Κώστας Υφαντής Βοηθός Σκηνοθέτης: Γιώργος Καληώρας

Γιώργος Καληώρας Αρχισυνταξία : Μαρία Ντρούβα

: Μαρία Ντρούβα Επιμέλεια Καλεσμένων: Κατερίνα Παπαμερή, Αντώνης Θυσιάδης

#RoukZoukSpecial

Instagram: @roukzouk.official

«Rouk Zouk Special»: Κάθε Κυριακή στις 20:00.

