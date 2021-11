Κόσμος

Βαρθολομαίος: Διαψεύδει τις φήμες για παραίτησή του

Δεν παραιτείται ο Οικουμενικός Πατριάρχης, όπως ο ίδιος ξεκαθάρισε, εκφράζοντας τις ευχαριστίες του για τη συμπαράσταση στο πρόβλημα της υγείας του.

Σε διάψευση των φημών που κυκλοφορούν περί παραιτήσεώς του από τον Θρόνο για λόγους υγείας, προχώρησε σήμερα ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος στη συνάντησή του με την εν Τουρκία Ιεραρχία του Θρόνου.

Μεταξύ άλλων, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας εξέφρασε στους Ιεράρχες τη βαθιά ευχαριστία του για τις εκδηλώσεις του σεβασμού, της αγάπης και της συμπαράστασης τους, ενώ δέχθηκε άνθη και γλυκά, ως καλωσόρισμα για την επιστροφή του από την Αμερική και ευχές για «περαστικά», υγεία και μακροημέρευση στο πηδάλιο της Εκκλησίας.

Εκ μέρους της Ιεραρχίας, ο Μητροπολίτης Γέρων Δέρκων Απόστολος, ο οποίος κατά την περίοδο της απουσίας του Παναγιωτάτου εκτελούσε χρέη Πατριαρχικού Επιτρόπου, ευχαρίστησε τον Θεό για την πλήρη αποκατάσταση της υγείας του Πατριάρχη του και του ευχήθηκε μακροημέρευση και δύναμη στα καθήκοντά του.

Νωρίτερα, ο Παναγιώτατος δέχθηκε τον πρέσβη της Αυστρίας στην Άγκυρα, Johannes Wimmer, με τον οποίο είχε συζήτηση πάνω σε ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

