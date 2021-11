Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Κρούσματα στην ψυχιατρική του ΑΧΕΠΑ

Η κλινική έχει απομονωθεί και δεν θα γίνουν νέες εισαγωγές το Σάββατο.

Τουλάχιστον δύο κρούσματα κορονοϊού εντοπίστηκαν σε ασθενείς της ψυχιατρικής κλινικής του ΑΧΕΠΑ, πριν από μερικές ημέρες.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του συλλόγου εργαζομένων του νοσοκομείου, Μπάμπη Κοροξενό, με κορονοϊό νοσούν τουλάχιστον τρεις ασθενείς της ψυχιατρικής κλινικής. Ο ίδιος αναφέρει ότι ο ιός μεταφέρθηκε στην κλινική, από εργαζόμενο. Σημειώνεται ότι όλοι όσοι εργάζονται στο νοσοκομείο, υποχρεωτικά από τον Σεπτέμβριο, είναι πλήρως εμβολιασμένοι.

Σύμφωνα με την διοίκηση του νοσοκομείου, πρόκειται για δύο κρούσματα που νοσηλεύονται σε κλινική COVID. «Στην εφημερία μπορεί να έχουμε δέκα εισαγγελικές εντολές. Κόσμος δηλαδή που μπαίνει στην κλινική, μπορεί να είναι αρνητικός και να θετικοποιηθεί. Εμείς έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε συνεχείς ελέγχους. Σε άλλον χώρο μπορεί να μην γινόταν αντιληπτό».

Η κλινική μάλιστα έχει απομονωθεί και αύριο δεν θα γίνουν νέες εισαγωγές προερχόμενες από εισαγγελικές εντολές.

Για τα ψυχιατρικά περιστατικά θα εφημερεύει άλλο νοσοκομείο της πόλης. «Εφόσον εντοπίστηκε κρούσμα, προσπαθούμε να περιορίσουμε την κινητικότητα. Θα γίνουν κι άλλα τεστ από βδομάδα. Αν θετικοποιηθεί κάποιος και υπάρχει συμπτωματολογία, θα πρέπει τα άτομα να τεθούν σε καραντίνα. Διαφορετικά θα ληφθούν προστατευτικά μέτρα, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ», εξηγεί ο διοικητής του νοσοκομείου, Παναγιώτης Παντελιάδης.

