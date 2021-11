Πολιτική

Μεταναστευτικό: Σύσκεψη υπό τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ

Τι αποφασίστηκε στη σύσκεψη, η οποία πραγματοποιήθηκε στον απόηχο των απειλών από τον Ερντογάν.

Με αφορμή τις χθεσινές δηλώσεις του Τούρκου Προέδρου, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, για το μεταναστευτικό, συγκλήθηκε την Παρασκευή σύσκεψη υπό τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ), στρατηγό Κωνσταντίνο Φλώρο, με τη συμμετοχή του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ), αντιστράτηγου Χαράλαμπου Λαλούση, του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού (ΓΕΝ), αντιναύαρχου Στυλιανού Πετράκη, και του αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ), αντιπτέραρχου Γεώργιου Μπλιούμη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, αποφασίστηκε η λήψη προληπτικών μέτρων που αφορούν στην επαύξηση της επιτήρησης των θαλασσίων και χερσαίων συνόρων της χώρας, στη διατήρηση αυξημένης ετοιμότητας και στην άμεση αναφορά περιστατικών από τις μονάδες της παραμεθορίου σχετικά με ενδεχόμενη αύξηση των παράνομων μεταναστευτικών ροών.

Όλα τα παραπάνω έγιναν σε συντονισμό με τους αρχηγούς της Ελληνικής Αστυνομίας και του Λιμενικού Σώματος.

