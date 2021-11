Πολιτική

Διάσκεψη για τη Λιβύη: “Τετ α τετ” Μητσοτάκη με την Καμάλα Χάρις

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Ελλάδα για πρώτη φορά καλεσμένη σε διάσκεψη για τη Λιβύη. Τι συζήτησαν ο Πρωθυπουργός με την αντιπρόεδρο των ΗΠΑ.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα μετέχει σε Διάσκεψη για την Λιβύη, με τον Πρωθυπουργό να είναι προσκεκλημένος του Γάλλου Προέδρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είχε σύντομο “τετ α τετ” με την αντιπρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Καμάλα Χάρις, στο περιθώριο της Διάσκεψης Κορυφής των Παρισίων για τη Λιβύη.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, συζητήθηκε η πρόσφατη υπογραφή της πενταετούς επέκτασης της Συμφωνίας Αμοιβαίας Αμυντικής Συνεργασίας Ελλάδας - ΗΠΑ, η οποία επισφραγίζει το άριστο επίπεδο των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και την αναγνώριση της Ελλάδας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και η προσεχής επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ σε χρόνο που θα καθοριστεί

Ο Ταγίπ Ερντογάν εκπροσωπήθηκε από τον μόνιμο υφυπουργό Εξωτερικών και γνωστό μας από την συμμετοχή του στις διερευνητικές επαφές, Σεντάτ Ονάλ, χολωμένος για την πρόσκληση στην Ελλάδα.

Κυβερνητικές πηγές εκφράζουν την ικανοποίηση για τα συμπεράσματα της διεθνούς διάσκεψης για τη Λιβύη, στα οποία, η ελληνική πλευρά - σε συνεργασία με τους εταίρους και ιδιαίτερα με την Αίγυπτο - συνέβαλε με εποικοδομητικό τρόπο.

Τονίζουν ότι στα συμπεράσματα, πρώτον γίνεται σαφής αναφορά στη δέσμευση των Λίβυων για τη διενέργεια ελεύθερων, συμπεριληπτικών και αξιόπιστων προεδρικών και βουλευτικών εκλογών στις 24 Δεκεμβρίου.

Δεύτερον, στο θέμα της αποχώρησης των ξένων δυνάμεων, μισθοφόρων και στρατευμάτων, για πρώτη φορά γίνεται αναφορά σε χρονικό ορίζοντα απομάκρυνσης. Σημειώνουν ότι υπάρχει σαφής αναφορά για την «άμεση ανάπτυξη χρονοδιαγραμμάτων», φράση στην οποία επέμεινε η ελληνική πλευρά μαζί με άλλους συμμετέχοντες.

Και τρίτον, υπάρχει σαφής αναφορά στην επιχείρηση IRINI και στο έργο που έχει επιτελέσει στην επιτήρηση του εμπάργκο όπλων στη Λιβύη.

Ειδήσεις σήμερα:

Μαρία Αντουανέτα: Δημοπρατήθηκαν διαμαντένια βραχιόλια της (εικόνες)



Πάτρα: Πρόστιμα χιλιάδων ευρώ για προϊόντα “μαϊμού”

Χαλάνδρι - Δικηγόρος γιατρού: Η γυναίκα αυτή τον εκβίαζε, είχε επιτεθεί και στην σύζυγό του