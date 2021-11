Παράξενα

Κορoνοϊός: Πιστοποιητικό εμβολιασμού σε... μπρελόκ!

Ένας ευφάνταστος τρόπος για την επίδειξη του πιστοποιητικού εμβολιασμού κατά της COVID-19.

Η ζωή στην εποχή του κορονοϊού απαιτεί να επιδεικνύουμε το πιστοποιητικό εμβολιασμού για να μπορούμε να μπούμε σε καταστήματα ή να πιούμε έναν καφέ. Παράλληλα, οι Έλληνες είμαστε γνωστός λαός για την εφευρετικότητά μας, συνήθως για να κάνουμε τη ζωή μας πιο εύκολη.

Συνδυάζοντας αυτά τα δύο έχουμε το αποτέλεσμα της φωτογραφίας: μπρελόκ με το QR Code του πιστοποιητικού εμβολιασμού.

Ήδη ένα κατάστημα με εκτυπώσεις στην Πάτρα έφτιαξε το πρώτο μπρελόκ για να μην χρειαζόμαστε να ψάχνουμε χαρτιά ή να βρούμε το ηλεκτρονικό αρχείο στο κινητό μας. Ενα απλό μπρελόκ μπορεί να δώσει μια έξυπνη λύση.

