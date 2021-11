Πολιτική

Βουλή: Υπερψηφίστηκε η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για εξεταστική επιτροπή

Σφοδρή αντιπαράθεση για τις δημοσκοπήσεις και την επικοινωνιακή καμπάνια για τον κορονοϊό.

Της Όλγας Παναγιωτίδου

Πέρασε από την Ολομέλεια της Βουλής, με 142 ψήφους, η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για τις δημοσκοπήσεις και την επικοινωνιακή καμπάνια για τον κορονοϊό.

Προσωπική απόφαση του Πρωθυπουργού ήταν η επιλογή της Νέας Δημοκρατίας να μην καταθέσει αυτοτελή πρόταση για τη διεύρυνση του χρονικού πλαισίου έρευνας της χρηματοδότησης μέσων ενημέρωσης, από το 2015. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με συνεργάτες του, ήταν κατηγορηματικός, απορρίπτοντας τις σχετικές εισηγήσεις. «Δεν θα κάνουμε δεύτερη Εξεταστική. Θα ήταν ευτελισμός της διαδικασίας. Είμαστε εμείς εκείνοι που θεσμοθετήσαμε το δικαίωμα της μειοψηφίας να συγκροτεί εξεταστικές. Δεν είμαστε το ίδιο», τόνισε.

Κυβέρνηση και Αντιπολίτευση ήρθαν σε “μετωπική σύγκρουση” για την καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών για την πανδημία και τις δημοσκοπήσεις. Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην αναζήτηση ποινικών ευθυνών με τον Γιώργο Γεραπετρίτη να... σηκώνει το γάντι. «Έχετε βυθιστεί στο σύνδρομο των κυβερνώντων που νομίζουν ότι η εξουσία τους θα είναι αιώνια. Αυτό είναι αλαζονεία. Σε αυτόν τον τόπο νομίζετε ότι δεν θα υπάρξει άλλη κοινωνική και πολιτική πλειοψηφία να σας ζητήσει λογαριασμό», δήλωσε ο κ. Τσίπρας, ενώ ο κ. Γεραπετρίτης σχολίασε: «Η αντίληψη περί διαφάνειας και ακεραιότητας από την αξιωματική αντιπολίτευση είναι “α λα καρτ” μόνο όποτε μας ωφελεί».

Την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισαν τα κόμματα της ελάσσονος αντιπολίτευσης, λέγοντας “ναι” και στη διεύρυνση του χρονικού πλαισίου έρευνας.

Με την πρόσφατη αναθεώρηση του Συντάγματος, η Βουλή μπορεί πλέον να συγκροτεί εξεταστικές επιτροπές ύστερα από πρόταση της μειοψηφίας, χωρίς να απαιτείται η πλειοψηφία των 151 βουλευτών.

