Γκλεν ντε Βρις: Σκοτώθηκε σε αεροπορικό δυστύχημα μετά το ταξίδι στο διάστημα

Μόλις πριν από έναν μήνα, ο 49χρονος επιχειρηματίας ταξίδεψε στο διάστημα με την Blue Origin του Τζεφ Μπέζος.

Ο εκατομμυριούχος Γκλεν ντε Βρις, ο οποίος τον περασμένο μήνα ταξίδεψε στο διάστημα με την εταιρεία Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, βρήκε τον θάνατο σε αεροπορικό δυστύχημα στο Νιου Τζέρσεϊ των ΗΠΑ.

Το ιδιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαινε ο 49χρονος επιχειρηματίας, συνετρίβη στην κομητεία Σάσεξ, παρασύροντας στον θάνατο τον ίδιο και τον 54χρονο Τόμας Φίσερ.

Συντετριμμένη από την είδηση του ξαφνικού χαμού του Γκλεν ντε Βρις, δηλώνει η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, σε ανάρτηση που έκανε στο twitter.

We are devastated to hear of the sudden passing of Glen de Vries. He brought so much life and energy to the entire Blue Origin team and to his fellow crewmates. His passion for aviation, his charitable work, and his dedication to his craft will long be revered and admired. pic.twitter.com/1hwnjntTVs