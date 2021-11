Κόσμος

Γερμανία: 14χρονη βρέθηκε δολοφονημένη σε γκαράζ (βίντεο)

Ο συνομήλικος ύποπτος και η τραγική ιστορία της κοπέλας. Ο μιμητισμός στο έγκλημα.

Ένας 14χρονος είναι ο βασικός ύποπτος για τη δολοφονία συνομήλικής του, στη Σαξονία, στη Γερμανία. Σύμφωνα με την Αστυνομία, η Τζοσεφίν δολοφονήθηκε από άτομο του περιβάλλοντός της.

Η Αστυνομία στις ανακοινώσεις της δεν επιβεβαίωσε αυτό που μεταδίδουν τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης ότι, ο ύποπτος είναι το πρώην αγόρι της 14χρονης κοπέλας, αφού ο ύποπτος προστατεύεται από το γεγονός ότι είναι ανήλικος.

Η 14χρονη Τζοσεφίν αγνοείτο από την περασμένη Τρίτη, οπότε και πήγε να παραδώσει στον πρώην της τα προσωπικά του αντικείμενα. Στις 15: 30 περίπου τηλεφώνησε σε κάποιον φίλο της κι έκτοτε δεν έδωσε άλλα σημεία ζωής.

Οι γονείς της δήλωσαν την εξαφάνισή της και οι έρευνες ξεκίνησαν και διήρκησαν μέρες. Την Τετάρτη το πτώμα του κοριτσιού εντοπίστηκε σε γκαράζ και λίγο αργότερα εκδόθηκε ένταλμα σύλληψης για τον 14χρονο, με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας.

Δεύτερο άτομο, στην ίδια ηλικία, που ερευνήθηκε και κρατήθηκε προσωρινά, αφέθηκε ελεύθερο, λόγω έλλειψης στοιχείων.

Ο ύποπτος κρατείται σε κέντρο κράτησης ανηλίκων.

Σύμφωνα με χρήστη ενός εκ των γκαράζ όπου βρέθηκε η σορός της κοπέλας, υπάρχουν κάμερες, λόγω των συχνών κλοπών που συμβαίνουν εκεί.

Εκατοντάδες κόσμου εξέφρασαν το θρήνο τους για την Τζοσεφίν. Άναψαν κεριά και άφησαν λουλούδια και αρκουδάκια στο κέντρο της μικρής πόλης Aschersleben με τους 27.000 κατοίκους.

Η υπόθεση είναι πανομοιότυπη με ανάλογη που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο στην ίδια περιοχή, όταν μία 16χρονη ξυλοκοπήθηκε τόσο άγρια που πέθανε σε γκαράζ. Ένας 15χρονος που ταυτοποιήθηκε ως ύποπτος νοσηλεύεται σε ψυχιατρικό νοσοκομείο.

