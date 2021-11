Κόσμος

Κορονοϊός - Ολλανδία: μερικό lockdown με… επεισόδια (εικόνες)

Ποια μέτρα ανακοίνωσε η Κυβέρνηση. Πόσο θα διαρκέσουν οι περιορισμοί, που προκάλεσαν έντονες αντιδράσεις.

Η Ολλανδία θα επιστρέψει σε μερικό lockdown από σήμερα Σάββατο, αφότου η κυβέρνηση έδωσε εντολή τα εστιατόρια και τα καταστήματα να κλείνουν νωρίτερα και απαγόρευσε την παρουσία θεατών σε μεγάλες αθλητικές εκδηλώσεις, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την αύξηση- ρεκόρ των κρουσμάτων Covid-19.

Ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε δήλωσε πως οι υγειονομικοί περιορισμοί, που οι Ολλανδοί νόμιζαν ότι θα τέλειωναν για τα καλά, θα επιβληθούν εκ νέου για τρεις εβδομάδες.

Τα μπαρ, τα εστιατόρια και τα απαραίτητα καταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ θα πρέπει να κλείνουν στις 20.00 τοπική ώρα, ενώ τα μη αναγκαία καταστήματα στις 18.00.

Επιπλέον, οι Ολλανδοί πολίτες καλούνται να μην δέχονται περισσότερα από 4 άτομα στα σπίτια τους και να κάνουν τηλεργασία, «εκτός κι αν αυτό δεν είναι πραγματικά δυνατό», συμπλήρωσε ο Ολλανδός πρωθυπουργός, λέγοντας επίσης ότι θα επιβληθούν εκ νέου μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης.

Οι δημόσιες διαδηλώσεις δεν θα επιτρέπονται και οι ποδοσφαιρικοί αγώνες θα διεξάγονται κεκλεισμένων των θυρών, περιλαμβανομένου του αγώνα μεταξύ Ολλανδίας-Νορβηγίας την επόμενη εβδομάδα.

Τα σχολεία θα παραμείνουν ανοικτά και οι έξοδοι εκτός της οικίας θα επιτρέπονται.

«Απόψε, μεταφέρουμε ένα πολύ δυσάρεστο μήνυμα με πολύ δυσάρεστα και εκτεταμένα μέτρα», δήλωσε ο Ρούτε, σε ένα τηλεοπτικό διάγγελμα την Παρασκευκή, προσθέτοντας πως «ο ιός βρίσκεται παντού και πρέπει να τον πολεμήσουμε παντού».

Η ολλανδική κυβέρνηση εξετάζει, επίσης, τρόπους να περιορίσει την πρόσβαση σε εσωτερικούς χώρους στους πολίτες που δεν έχουν εμβολιαστεί, ένα πολιτικά ευαίσθητο μέτρο, που θα απαιτήσει την έγκριση του κοινοβουλίου.

Διαδηλωτές διαμαρτύρονταν στη Χάγη τη στιγμή της ανακοίνωσης των υγειονομικών μέτρων.

«Ευτυχώς, η μεγάλη πλειονότητα (του πληθυσμού) έχει εμβολιαστεί, εάν όχι τα προβλήματα στα νοσοκομεία θα ήταν ανυπολόγιστα τώρα», υπογράμμισε ο Ρούτε.

Συγκρούσεις αστυνομίας και διαδηλωτών λίγο μετά την ανακοίνωση του μερικού lockdown

Η ολλανδική αστυνομία ανέπτυξε σήμερα το βράδυ ένα θωρακισμένο όχημα εκτόξευσης νερού για να διαλύσει ένα πλήθος διαδηλωτών στη Χάγη που πετούσαν πέτρες και μολότοφ για να διαμαρτυρηθούν για την νέα επιβολή μερικού lockdown που ανακοίνωσε λίγο νωρίτερα η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της αναζωπύρωσης της πανδημίας Covid-19, σύμφωνα με έναν δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Περίπου 200 διαδηλωτές συγκρούστηκαν με την αστυνομία έξω από το υπουργείο Δικαιοσύνης και Ασφάλειας, όπου ο υπηρεσιακός πρωθυπουργός Μαρκ Ρούτε έδωσε συνέντευξη Τύπου για να ανακοινώσει τα νέα μέτρα.

