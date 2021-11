Αθλητικά

Μπαρτσελόνα: ο Ντάνι Άλβες επέστρεψε

Πότε θα αρχίσει να συμμετέχει σε αγώνες. Τι προβλέπεται στο συμβόλαιο που υπέγραψαν σύλλογος και παίκτης.

Η Μπαρτσελόνα επισημοποίησε την απόκτηση του Ντάνι Άλβες. Ο Βραζιλιάνος ακραίος φουλ-μπακ θα ενταχθεί αμέσως στην ομάδα της «Μπάρτσα» και θα υπογράψει για το υπόλοιπο αυτής της σεζόν, με οψιόν ανανέωσης για άλλο ένα έτος, αλλά ντεμπούτο θα μπορεί να κάνει τον Ιανουάριο.

Ο καλύτερος δεξιός μπακ στην ιστορία του συλλόγου επιστρέφει στην Καταλονία για να βοηθήσει τους «μπλαουγκράνα» στις πολύ δύσκολες ώρες της. Ο Άλβες, που ήταν χωρίς ομάδα, είχε προσφερθεί στο νέο διοικητικό συμβούλιο εδώ και αρκετό καιρό, αλλά μόνο με τον ερχομό του Τσάβι Ερνάντεθ στον πάγκο, ξεκαθάρισε η κατάσταση.

Η Μπαρτσελόνα χρειαζόταν ενισχύσεις που δίνουν άμεση απόδοση και με μηδενικό κόστος, και η περίπτωση του Ντάνι Άλβες ταιριάζει απόλυτα αυτή τη στιγμή. Στα 38 χρόνια του, ο Βραζιλιάνος νιώθει αρκετά δυνατός για να προσφέρει μια καλή λύση σε έναν σύλλογο όπως η Μπαρτσελόνα.

Ο Άλβες είχε φορέσει την «αζουλγκράνα» φανέλα από το 2008 έως το 2016. Σε αυτό το διάστημα κέρδισε έξι πρωταθλήματα, τέσσερα Κύπελλα Ισπανίας και τρία Τσάμπιονς Λιγκ, μεταξύ άλλων τίτλων.

Η ανακοίνωση

«Η Μπαρτσελόνα και ο Ντάνι Άλβες κατέληξαν σε κατ΄ αρχήν συμφωνία για την ένταξή του στην πρώτη ομάδα ποδοσφαίρου για το υπόλοιπο της φετινής σεζόν. Ο Βραζιλιάνος παίκτης θα συμμετάσχει στις προπονήσεις την επόμενη εβδομάδα, αλλά δεν θα μπορέσει να κάνει ντεμπούτο μέχρι τον Ιανουάριο. Ο σύλλογος θα ενημερώσει σύντομα τις λεπτομέρειες της παρουσίασής του, ως νέος παίκτης της πρώτης ποδοσφαιρικής ομάδας».

