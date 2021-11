Κόσμος

ΗΠΑ: ανήλικος έκαψε ζωντανούς μετανάστες από… διπλό “λάθος”

Φρίκη από τις αποκαλύψεις για τον αναίτιο θάνατο πέντε ανθρώπων, μεταξύ των οποίων δύο μικρά παιδιά.

Πέντε μετανάστες από τη Σενεγάλη που έχασαν με τραγικό τρόπο τη ζωή τους το 2020, όταν έγινε εμπρησμός στο σπίτι τους, μπήκαν στο στόχαστρο του ενός από τους δύο νεαρούς που δικάζονται για την υπόθεση επειδή νόμιζε, εσφαλμένα όπως αποδείχθηκε, πως κάποιος στο οίκημα αυτό του είχε κλέψει το κινητό του τηλέφωνο, αποκαλύφθηκε στην προκαταρκτική ακροαματική διαδικασία χθες Παρασκευή.

Ο Κέβιν Μπούι και ο Γκάβιν Σίμορ, οι δυο νεαροί κατηγορούμενοι, δικάζονται για φόνο από πρόθεση και κατά συρροή, εμπρησμό, επίθεση και άλλα αδικήματα.

Ο δικαστής Μάρτιν Έγκελχοφ αποφάνθηκε πως υπάρχουν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία ώστε να προχωρήσει η ποινική δίωξη και διέταξε οι νεαροί να προφυλακιστούν χωρίς τη δυνατότητα αποφυλάκισής τους υπό όρους μετά την καταβολή χρηματικής εγγύησης. Οι κατηγορούμενοι ήταν 16 ετών όταν συνελήφθησαν τον Ιανουάριο του 2021. Δικάζονται ως ενήλικες, αν και οι συνήγοροι υπεράσπισης επιδιώκουν την υπόθεση να αναλάβει δικαστήριο αρμόδιο για κακουργήματα ανηλίκων. Ο τρίτος ύποπτος, που ήταν 15 ετών όταν συνελήφθη, δικάζεται σε δικαστήριο αρμόδιο για κακουργήματα εφήβων.

Η φωτιά που έβαλαν οι νεαροί τις πρώτες πρωινές ώρες είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους ο 29χρονος Τζιμπρίλ Ντιόλ, η 23χρονη σύζυγός του Ατζά Ντιόλ, η μικρή κόρη του ζευγαριού, η Χαντιτζά, 2 ετών, η Χασάν Ντιόλ, 25 ετών, αδελφή του συζύγου, και η μικρή κόρη της, η Χαουά Μπε. Άλλα τρία μέλη της οικογένειας μπόρεσαν να σωθούν από τις φλόγες πηδώντας από παράθυρο του δεύτερου ορόφου.

Ο Νιλ Μπέικερ, ερευνητής της αστυνομίας, κατέθεσε πως ο Κέβιν Μπούι ομολόγησε την ενοχή του αμέσως μετά τη σύλληψή του. Σύμφωνα με τον κ. Μπέικερ, ο νεαρός είπε πως εντόπισε το κλεμμένο κινητό του τηλέφωνο στο σπίτι, στο βορειοανατολικό Ντένβερ, όπου ο ίδιος και οι δύο συνεργοί του έριξαν βενζίνη μέσα στο οίκημα κι έβαλαν φωτιά.

«Παραδέχθηκε ότι έβαλε φωτιά στο σπίτι», τόνισε ο ντετέκτιβ Μπέικερ.

Όταν παρακολούθησε τις ειδήσεις για την πυρκαγιά, ο Κέβιν Μπούι συνειδητοποίησε πως τα θύματα δεν ήταν οι άνθρωποι που του είχαν κλέψει το τηλέφωνο, πρόσθεσε ο κ. Μπέικερ.

Η τραγωδία συγκλόνισε την κοινότητα των ανθρώπων από τη Σενεγάλη που ζουν στο Ντένβερ· μέλη της φοβούνταν πως το κίνητρο είχε ρατσιστικό κίνητρο και στρεφόταν εναντίον των μουσουλμάνων μεταναστών στις ΗΠΑ.

Η αστυνομία οδηγήθηκε στους νεαρούς υπόπτους εξετάζοντας δεδομένα κινητών τηλεφώνων και την πορεία του αυτοκινήτου διαφυγής, σύμφωνα με τις αρχές της πολιτείας Κολοράντο.

