Στύλιος - “Νέοι Αγρότες” με επιδότηση έως 40000 ευρώ (βίντεο)

Στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» μίλησε το πρωί του Σαββάτου ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Γιώργος Στύλιος.

Ο κ. Στύλιος παρουσίασε το πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες», από το οποίο θα ενισχυθούν συνολικά 11.000 ωφελούμενοι σε όλη την χώρα.

Όπως ανέφερε ο Υφυπουργός, άμεσα θα εκταμιεύεται ως προκαταβολή το 70% της επιδότησης επί του επενδυτικού σχεδίου που θα υποβληθεί προς ενίσχυση, με το συνολικό ύψος της επιδότησης να φθάνει σε ύψος τις 35.000 - 40.000 ευρώ.

Η εκταμίευση του 100% του ποσού θα έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 7 μήνες, , όπως ανέφερε ο Γιώργος Στύλιος, «λόγω και της πλήρως ηλεκτρονικής διαδικασίας που θα εφαρμοστεί τόσο στην υποβολή των αιτήσεων, όσο και της εξέτασης τους, καθώς και της κατάργησης της απαίτησης μιας σειράς δικαιολογητικών από τον αιτούντα, η οποία και προκαλούσε ταλαιπωρία και καθυστερούσε την διαδικασία».

Οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα «Νέοι Αγρότες» ξεκίνησαν την Παρασκευή και η περίοδος για την υποβολή τους θα λήξει στις 14 Δεκεμβρίου.

Όπως σημειώθηκε, προϋπόθεση για τους δικαιούχους είναι να έχουν κάποια κατάρτιση από δημόσια ή ιδιωτική ανώτερη σχολή ή ΙΕΚ ή ακόμη και μέσω πιστοποιημένων σεμιναρίων.

Στόχος του προγράμματος «Νέοι Αγρότες», σύμφωνα με τον κ. Στύλιο είναι «η ηλικιακή ανανέωση του κλάδου των αγροτών, η αύξηση της αποτελεσματικότητας και η αύξηση του αριθμού των νέων γεωργών.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται σε ενήλικες έως 41 ετών (όριο που προβλέπεται σε οδηγία της ΕΕ, στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής), οι οποίοι θα ασχοληθούν πρώτη φορά με την γεωργία και ως όρος, για να μην διεκδικήσει αργότερα επιστροφή των χρημάτων της επιδότησης, είναι οι δικαιούχοι να κρατήσουν την επαγγελματική ιδιότητα του γεωργού για τουλάχιστον 4 χρόνια.

Όπως τόνισε ο κ. Στύλιος, κριτήρια για τους δικαιούχους είναι μεταξύ άλλων «και η νησιωτικότητα και η ορεινότητα, καθώς θέλουμε να κρατήσουμε στα μέρη τους, σε τέτοιες περιοχές, τους νέους».

