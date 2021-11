Πολιτική

Κορονοϊός - Κεραμέως: μόνο 8 τμήματα κλειστά, χάρη στα πολλά self test (βίντεο)

Τι είπε η Υπ. Παιδείας για τις πολυήμερες εκδρομές, τα self test και τα ποσοστά εμβολιασμού παιδιών και εκπαιδευτικών, αλλά και τις αλλαγές στην ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας.

«Όπως έχει προκύψει από έρευνα που συγκεντρώνει τα συμπεράσματα πολλών μελετών, η απόσταση ενός μέτρου πολλαπλασιάζει επί πέντε τον κίνδυνο διασποράς του κορονοϊού και αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη και στα σχολεία», είπε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι» η Καθηγηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού, συνομιλώντας με την Υπουργό Παιδείας, Νίκη Κεραμέως.

Ακόμη, η κ. Λινού, υποστήριξε πως «τα μέτρα στο Υπουργείο Παιδείας, που προτείνει η Επιτροπή, αυτούς αφορά η κριτική μου, είναι ανεπαρκή, δεν είναι σοβαρά. Πρέπει να μειωθούν τα παιδιά στα τμήματα και να γίνονται περισσότερες ώρες μαθήματα σε εξωτερικούς χώρους», ενώ γενικότερα σε ότι αφορά τα μέτρα για την αντιμετώπιση της διασποράς της πανδημίας, η Καθηγήτρια του ΕΚΠΑ είπε πως «μπορεί να πρέπει να αυξήσουμε τα μέτρα για τους εμβολιασμένους, γιατί και αυτοί μεταδίδουν τον ιό, ενώ και οι ανεμβολίαστοι θα πρέπει να τηρούν όλα τα νέα μέτρα π.χ όταν βρίσκονται στα καταστήματα τροφίμων».

Απαντώντας στην κ. Λινού, η Υπουργός Παιδείας είπε πως αυτήν την στιγμή, «μόλις 8 τμήματα είναι κλειστά σε όλη την χώρα, διότι τηρούνται τα μέτρα από όλη την εκπαιδευτική κοινότητα και διότι έχουμε επιλέξει να κάνουμε αυξημένα τεστ σε περίπτωση κρουσμάτων σε κάποιο παιδί. Οι άμεσες επαφές του κάνουν επτά τεστ την εβδομάδα, όλα δωρεάν».

«Μειώθηκαν τα κρούσματα στα παιδιά, σε σχέση με την περίοδο ανοίγματος των σχολείων. Στην αρχή της σχολικής χρονιάς, παιδιά ήταν το 29% των κρουσμάτων και έχει μειωθεί στο 20% αυτό το ποσοστό. Αν υπήρχαν αυξημένα κρούσματα, θα είχαμε περισσότερα τμήματα κλειστά σε όλη την χώρα και όχι μόνο 8», συμπλήρωσε η κ. Κεραμέως, με την Αθηνά Λινού να απαντά ότι «το ποσοστό αφορά στην πρώτη περίπτωση 2.500 κρούσματα την ημέρα και στην δεύτερη τριπλάσιο αριθμό κρουσμάτων, άρα σε απόλυτους αριθμούς τα κρούσματα ήταν 600 τον Σεπτέμβριο και πάνω από 1.000 τώρα».

Όπως είπε η Υπ. Παιδείας, «στα πανεπιστήμια τα ποσοστά εμβολιασμού είναι πολύ υψηλά, οι εκπαιδευτικοί είναι εμβολιασμένοι σε ποσοστό 80% και αυξάνει, ενώ στα παιδιά είμαστε πάνω από το 42% εμβολιασμένα ή κλεισμένα ραντεβού για εμβολιασμό, έχουμε δρόμο ακόμη».

Στην συζήτηση συμμετείχε και ο Καθηγητής Περιβαλοντικής Μηχανικής του ΑΠΘ, Δημοσθένης Σαρηγιάννης, ο οποίος ερωτηθείς για την εξέλιξη της πανδημίας είπε πως αναμένει ότι «θα κορυφωθεί το κύμα στις αρχές Δεκεμβρίου, με μέσο όρο 7.500 κρούσματα ημερησίως, ενώ η προηγούμενη εκτίμηση ήταν για πάνω από 9.000 κρούσματα. Αν είμαστε συνετοί και τηρήσουμε τα μέτρα, θα μπορούμε να πούμε ότι τα Χριστούγεννα θα έχουμε περίπου 3.500 κρούσματα ημερησίως κατά μέσο όρο και την Πρωτοχρονιά ακόμη λιγότερα».

«Την κορύφωση την περιμένουμε γύρω στις 15-17 Δεκεμβρίου και δείχνει ότι οι απαιτήσεις από το ΕΣΥ θα είναι ανάλογες με την προηγούμενη κορύφωση, το σύστημα υγείας θα την αντέξει, αλλά θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος για αυτό», σημείωσε ο κ. Σαρηγιάννης, ο οποίος ζήτησε από την Υπουργό Παιδείας να επιτραπεί η διδασκαλία εξ αποστάσεως στα ΑΕΙ, σε ότι αφορά τα θεωρητικά μαθήματα.?





Η Υπουργός Παιδείας τόνισε ότι δεν πρόκειται να κλείσουν τα σχολεία, λόγω του κορονοϊού, ενώ σε ότι αφορά τις πολυήμερες εκδρομές η Νίκη Κεραμέως είπε ότι «δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στις μετακινήσεις από περιοχή σε περιοχή της χώρας ή εκτός Ελλάδας και επομένως δεν τίθεται θέμα να μην γίνουν εκδρομές. Δεν υπάρχει διαφορετικός σχεδιασμός, οι εκδρομές θα γίνουν κανονιά»

Για τους αρνητές κορονοϊού που δεν στέλνουν τα παιδιά τους στο σχολείο, είπε ότι υπήρχαν κάποιες τελείως μεμονωμένες περιπτώσεις γονέων και προ του κορονοϊού και ότι αντιμετωπίζονταν από τις οικίες εκπαιδευτικές αρχές και αν χρειαστεί και από τις εισαγγελικές αρχές.

Σε ότι αφορά τις αλλαγές στην διδακτέα ύλη και τον τρόπο διδασκαλίας, η Υπ. Παιδείας είπε «πριν από δύο ημέρες ανακοινώσαμε νέα προγράμματα σπουδών, ως προς τα πεδία και ως προς το περιεχόμενο. Αλλάζει και το πώς διδάσκονται τα μαθήματα, όπως πχ. η αποστήθιση στο μάθημα της ιστορίας ότι ο Χαρίλαος Τρικούπης έκανε κάτι την τάδε χρονιά. Τώρα θα είναι πιο βιωματική η προσέγγιση και θα λέει πχ. ο καθηγητής στον μαθητή “γράψε μια έκθεση, μια επιστολή σαν να είσαι ο Χαρίλαος Τρικούπης”, εννοείται με τα δεδομένα της εποχής. Στην Πληροφορική για παράδειγμα θα πρέπει να φτιάχνεις λειτουργικό για να λύνεις προβλήματα, όπως πχ. τα προβλήματα με το νερό πoy αντιμετωπίζει μια περιοχή».

«Αλλάζει ο τρόπος προσέγγισης, θα υπάρξει και περαιτέρω επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για τα προγράμματα σπουδών, όπως έγινε και με τα μαθήματα δεξιοτήτων που ξεκίνησαν πέρσι. Η πιλοτική εφαρμογή θα γίνει σε όλα τα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία, εκτός από την Β’ και την Γ’ Λυκείου, διότι θέλουμε να δούμε τι ανατροφοδότηση έχει να μας δώσει ο εκπαιδευτικός για να βελτιώσουμε ότι χρειάζεται», κατέληξε η Υπουργός Παιδείας.?

