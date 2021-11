Οικονομία

Ενεργειακή κρίση - Σταϊκούρας: νέα μέτρα στήριξης, αν χρειαστεί

Διάβασέ μου το...

Τι αλλάζει για τα έξοδα κηδείας. Τι είπε ο Υπ. Οικονομικών στον ΑΝΤ1 για το επίδομα θέρμανσης, την πιθανότητα για «μέρισμα» πριν τις γιορτές, τον ΕΝΦΙΑ και τον κατώτατο μισθό.

«Στο τελικό σχέδιο του Προϋπολογισμού, που θα κατατεθεί στην Βουλή σε λίγες ημέρες η εκτίμηση για την ανάπτυξη θα είναι κοντά στο ποσοστό των εκτιμήσεων της ΕΕ», είπε στον ΑΝΤ1 ο Χρήστος Σταϊκούρας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Προϋπολογισμός του 2022 θα προβλέπει ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας της τάξης του 7% του ΑΕΠ.

Όπως είπε ο Υπ. Οικονομικών, οι προβλέψεις της Κομισιόν δείχνουν καλές προοπτικές για την ελληνική οικονομία και μείωση της ανεργίας, ενώ, όπως τόνισε, «σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, τα στοιχεία είναι καλύτερα για την ελληνική οικονομία, σε ότι αφορά τις εκτιμήσεις για τον πληθωρισμό και την ακρίβεια, όχι ότι δεν υπάρχει πρόβλημα, αλλά δεν είναι όσο αλλού».

«Αυτήν την στιγμή ο πληθωρισμός της τάξης του 3,4% στην Ελλάδα, δηλαδή η αύξηση στα προϊόντα κατά 3,4% σε σχέση με το ίδιο περσινό διάστημα, είναι υψηλή. Είναι από τα χαμηλότερα ποσοστά στην Ευρώπη, αλλά είναι υψηλό και είναι πρόβλημα. Στην Ελλάδα, το διαθέσιμο εισόδημα στο γ΄ τρίμηνο του 2021 είναι 7,1%, άρα περισσεύουν χρήματα στον πολίτη, λόγω μιας σειράς μέτρων που έχουν ληφθεί εξαιτίας και του κορονοϊού, περισσότερα από αυτήν την αύξηση στις τιμές. Έχουν ληφθεί ήδη μέτρα, αλλά παίρνουμε και άλλα μέτρα στήριξης, ύψους πάνω από 600 εκατομμύρια ευρώ», είπε ο Υπ. Οικονομικών.

Ερωτηθείς εάν θα δοθεί μέρισμα σε κατηγορίες πολιτών, ο κ. Σταϊκούρας σημείωσε ότι προτεραιότητα αυτήν την ώρα για την Κυβέρνηση είναι η αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης και αν αυτή θα απαιτήσει να υπάρξει και άλλο πακέτο μέτρων το προσεχές διάστημα. Επίσης, όπως είπε, υπάρχει και η υγειονομική κρίση, στην αντιμετώπιση της οποίας το οικονομικό επιτελείο είναι και πρέπει να είναι έτοιμο να συνδράμει το σύστημα υγείας με ότι χρειαστεί, λέγοντας πως «αυτήν την στιγμή δεν έχω δυνατότητα να μιλήσω για δημοσιονομικά περιθώρια, καθώς υπάρχουν μπροστά μας αυτές οι δύο κρίσεις, που αποτελούν προτεραιότητα της κυβέρνησης», ωστόσο είπε πως τυχόν δημοσιονομικό περιθώριο που θα προκύψει θα διατεθεί υπέρ ορισμένων ομάδων, όπως είχε γίνει και παλαιότερα.

Για το επίδομα θέρμανσης, ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια για την χορήγηση του, προσθέτοντας ότι «χθες βράδυ υπεγράφη το ΦΕΚ, η ΚΥΑ θα βγει την Δευτέρα και αν δεν υπάρξουν προβλήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει την Δευτέρα το βράδυ ή το αργότερο το πρωί της Τρίτης και οι καταβολές είναι στόχος να ξεκινήσουν στις 10 Δεκεμβρίου».

Σχετικά με την υπόθεση της γυναίκας χαμηλού εισοδήματος, στην οποία έγινε κατάσχεση της πίστωσης χρημάτων από έξοδα κηδείας, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε «ρώτησα την ΑΑΔΕ και η αλήθεια είναι πως τα έξοδα κηδείας δεν έχουν πρόβλημα διότι γίνονται από τον ΕΦΚΑ. Εδώ όμως υπήρξε πρόβλημα, διότι η καταβολή έγινε από λογαριασμό του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και έγινε σε λογαριασμό που ήταν δεσμευμένος, λόγω οφειλών. Είναι ένα πρόβλημα και δείχνουμε την μέγιστη δυνατή κοινωνική σύνεση και έτσι θα περάσουμε διάταξη, ώστε τα έξοδα κηδείας σε κάθε περίπτωση να είναι ακατάσχετα».

Για τις μειώσεις στον ΕΝΦΙΑ, ο Χρήστος Σταϊκούρας είπε πως «θα πρέπει να τροποποιηθούν οι συντελεστές του ΕΝΦΙΑ, βάσει τον νέων αντικειμενικών τιμών και να δούμε, με βάση και τα δημοσιονομικά περιθώρια που θα έχουμε, πως συμπολίτες μας θα έχουν μείωση του ΕΝΦΙΑ μεγαλύτερη από το 22% που έχουν δει μέχρι τώρα».

Για τον κατώτατο μισθό ο κ. Στσαικούρας είπε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για νέα αύξηση του, το ποσοστό της οποίας θα καθοριστεί από το Υπουργείο Εργασίας, αφού επεξεργαστεί από ειδικούς, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες για το ύψος της αύξησης, λέγοντας πάντως πως αυτή δεν εκτιμάται να προκαλέσει ισχυρή άνοδο του πληθωρισμού.

«Οι καταθέσεις των νοικοκυριών αυξάνονται διαρκώς επί μια διετία και χωρίς να υπάρχει μείωση της κατανάλωσης, δείγμα ότι έχουμε δώσει χρήματα στην κοινωνία και ότι ένα τμήμα της κοινωνίας αποταμιεύει και ότι παράλληλα άλλο κομμάτι καταναλώνει όπως παλιά», είπε ο κ. Σταϊκούρας.

Τέλος, σχετικά με αίτημα να γίνει ανεπίστρεπτο το συνολικό ποσό της επιστρεπτέας προκαταβολής, που έκανε «στον αέρα» της εκπομπής επιχειρηματίας της εστίασης, ο Υπουργός Οικονομικών απάντησε ότι «Η εστίαση λειτουργεί κανονικά τους τελευταίους μήνες και μάλιστα, από τα στοιχεία που έχουμε, με αποτελέσματα εξαιρετικά ικανοποιητικά. Ενώ λειτουργεί η εστίαση, τρέχει πρόγραμμα στήριξης από το Υπ. Ανάπτυξης, αλλά και το πρόγραμμα «Γγέφυρα», βοηθώντας τις επιχειρήσεις να πατήσουν ακόμη καλύτερα στα πόδια τους. Με τα δεδομένα που έχουμε τώρα στην οικονομία, δεν μπορώ να καλλιεργήσω προσδοκίες για κάτι καλύτερο σε σχέση με όσα ανακοινώθηκαν στην ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό».

