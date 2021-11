Οικονομία

Επίδομα θέρμανσης: επίσπευση, λόγω ενεργειακής κρίσης

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επισπεύδεται το άνοιγμα της πλατφόρμας, λόγω των πιέσεων στις τιμές καυσίμων. Πότε θα γίνει η πρώτη καταβολή. Τροπολογία για τα έξοδα κηδείας, προανήγγειλε ο Σταϊκούρας στον ΑΝΤ1.

Στις 10 Δεκεμβρίου ξεκινούν οι καταβολές για το επίδομα θέρμανσης με βάση τα νέα κριτήρια, όπως είπε στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι του ΑΝΤ1.

ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι έχουν αλλάξει τα κριτήρια για την χορήγηση του, προσθέτοντας ότι «χθες βράδυ υπεγράφη το ΦΕΚ, η ΚΥΑ θα βγει την Δευτέρα και αν δεν υπάρξουν προβλήματα, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις αιτήσεις θα ανοίξει την Δευτέρα το βράδυ ή το αργότερο το πρωί της Τρίτης και οι καταβολές είναι στόχος να ξεκινήσουν στις 10 Δεκεμβρίου».

Παράλληλα, ο Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε τροπολογία για τα έξοδα κηδείας, ώστε να ειναι ακατάσχετα, ανεξαρτήτως από ποιον φορέα χορηγούνται.

Επίδομα θέρμανσης

Αναφορικά με τα νέα δεδομένα, βλέπουν ότι εντάσσονται στην «περίμετρο προστασίας» θα πρέπει να καταθέσουν αιτήσεις, κατά πάσα πιθανότητα, μέχρι 30 Νοεμβρίου. Ακολούθως, να υποβάλουν τα τιμολόγια αγορών στην πλατφόρμα και να περιμένουν την εξόφληση του επιδόματος που θα γίνει μέχρι το τέλος του έτους.

Τεκμηρίωση αίτησης

Αυτό είναι το πρώτο στάδιο, κατά το οποίο, θα καταχωρείται η εκδήλωση ενδιαφέροντος, ενώ στη συνέχεια θα ακολουθεί η τεκμηρίωση της αίτησης, με την υποβολή των σχετικών παραστατικών και βέβαια τον ηλεκτρονικό έλεγχο των εισοδηματικών και περιουσιακών κριτηρίων. Όσοι δεν υποβάλουν τιμολόγια ή δεν πληρούν τα κριτήρια, βέβαια, θα κληθούν να επιστρέψουν το ποσό της προκαταβολής που δεν κάλυψαν με αγορές καύσιμων

Μετά τις αλλαγές στα κριτήρια χορήγησης, ο συνολικός αριθμός των νοικοκυριών που θα εισπράξουν το επίδομα θα υπερδιπλασιαστεί: από 707.328 που είχε ανέλθει την περίοδο 2020-2021 θα φθάσει τα 1.450.000 την περίοδο 2021-2022. Ο συνολικός προϋπολογισμός του επιδόματος θα φθάσει τα 168 εκατ ευρώ. Εάν, μάλιστα, το ποσό αυτό εξαντληθεί μέχρι το τέλος έτους, τότε, όπως έχει αναφέρει το υπουργείο Οικονομικών, δεν αποκλείεται να δοθούν πρόσθετα κονδύλια, με το νέο χρόνο, εάν μάλιστα συνεχιστεί και το ανοδικό ράλι των τιμών.

Επίδομα θέρμανσης 2021 - Τα κριτήρια για νέους δικαιούχος

Με βάση τις αλλαγές που θα ισχύσουν στο επίδομα θέρμανσης για την περίοδο 2021-2022 ισχύουν τα εξής:

Το ύψος του επιδόματος αυξάνεται για μια μέση οικογένεια με δύο παιδιά 59%. Η αύξηση κυμαίνεται από 36% για τα νοικοκυριά χωρίς τέκνα, μέχρι 68% για νοικοκυριά με 3 τέκνα.

Αυξάνεται, επίσης, η βάση υπολογισμού του επιδόματος, από 220 ευρώ, στα 300 ευρώ (αυτό το ποσό πολλαπλασιάζεται με τις βαθμοημέρες, που αποτελούν έναν συντελεστή που κυμαίνεται από 0,12 έως 1,62 ανάλογα με το ψύχος της περιοχής).

Το επίδομα για κάθε τέκνο θα προσαυξάνεται κατά 20%, αντί για 10%, που ίσχυε έως σήμερα.

Το ελάχιστο επίδομα αυξάνεται στα 100 ευρώ, από 80 ευρώ.

Το μέγιστο επίδομα αυξάνεται στα 750 ευρώ, από 650 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης - Παραδείγματα

Στο Κέντρο της Αθήνας (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,43) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 114 ευρώ πέρυσι, σε 181 ευρώ φέτος.

Στην Κοζάνη (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,12) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 295 ευρώ πέρυσι, σε 469 ευρώ φέτος.

Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (με συντελεστή βαθμοημέρας 0,71) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 188 ευρώ πέρυσι, σε 299 ευρώ φέτος.

Στην Φλώρινα (με συντελεστή βαθμοημέρας 1,18) για μια οικογένεια με δύο παιδιά το επίδομα θα ανέλθει, από 312 ευρώ πέρυσι, σε 496 ευρώ φέτος.

Επίδομα θέρμανσης 2021 - Διεύρυνση κριτηρίων ένταξης

Παράλληλα αυξάνονται τα εισοδηματικά κριτήρια:

Από 12.000 για τον άγαμο, σε 14.000 ευρώ.

Σε περίπτωση οικογένειας το εισοδηματικό όριο ανέρχεται σε 20.000 ευρώ που θα προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε τέκνο, αντί για 2.000 ευρώ που ίσχυε έως σήμερα.

Συνεπώς το εισοδηματικό όριο αυξάνεται:

Από 24.000 για την οικογένεια με δύο παιδιά, στα 26.000 ευρώ,

Από 26.000 για την οικογένεια με τρία παιδιά, στα 29.000 ευρώ.

Επίσης αυξάνονται τα περιουσιακά κριτήρια:

Από 130.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τον άγαμο, στα 180.000 ευρώ.

Από 250.000 αξία ακίνητης περιουσίας για τους έγγαμους, στα 300.000 ευρώ.

Όπως έχει επισημανθεί από το οικονομικό επιτελείο, «αναμένεται να είναι επιλέξιμο το 80% των νοικοκυριών που θα καταναλώσουν (πετρέλαιο θέρμανσης εσωτερικής καύσης (DIESEL), φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζας (πέλετ)»..

Υπολογίζεται ότι περί τα 1,8 εκατ. νοικοκυριά καταναλώνουν τις επιδοτούμενες μορφές καυσίμου καυσίμου, εκ των οποίων περί τα 1,45 εκατ. νοικοκυριά είναι επιλέξιμα για το συγκεκριμένο επίδομα.

Ειδήσεις σήμερα:

ΗΠΑ: ανήλικος έκαψε ζωντανούς μετανάστες από… διπλό “λάθος”

Στύλιος - “Νέοι Αγρότες” με επιδότηση έως 40000 ευρώ (βίντεο)

Μαραθώνιος Αθήνας 2021: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο