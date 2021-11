Κόσμος

Τουρκία - Ντεμιρτάς: 2,5 χρόνια φυλακή για λάθος ημερομηνία σε πιστοποιητικό

Για αδιανόητη απόφαση κάνουν λόγοι οι συνήγοροι της γυναίκας, που "τυγχάνει" να ειναι σύζυγος φυλακισμένου Κούρδου πολιτικού.





η σύζυγος του φυλακισμένου πολιτικού της αντιπολίτευσης Σελαχατίν Ντεμίρτας, καταδικάστηκε να εκτίσει ποινή 2,5 ετών φυλάκισης εξαιτίας του ότι ιατρικό πιστοποιητικό που της δόθηκε είχε λαθεμένη ημερομηνία, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Cumhuriyet. Η Μπασάκ Ντεμίρτας,, καταδικάστηκε να εκτίσειεξαιτίας τουσύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Cumhuriyet.

Οι συνήγοροι της Μπασάκ Ντεμίρτας, 44 ετών, ανέφεραν σε δελτίο Τύπου που έδωσαν στη δημοσιότητα ότι καταδικάστηκε εξαιτίας της λάθος ημερομηνίας σε πιστοποιητικό γιατρού που της είχε δοθεί στο Ντιγιάρμπακιρ το 2015, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Τζουμχουριέτ. Ο Σελαχατίν Ντεμίρτας, από τους γνωστότερους πολιτικούς στην Τουρκία, ο άλλοτε συμπρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών (HDP), είναι στη φυλακή εδώ και πέντε χρόνια εξαιτίας κατηγοριών περί «τρομοκρατίας», τις οποίες απορρίπτει. Ο Νάτσο Σάντσεθ Αμόρ, μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και μέλος της ευρωπαϊκής αντιπροσωπείας στη Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή ΕΕ-Τουρκίας, σχολίασε πως η ετυμηγορία αυτή μοιάζει εντελώς «πολιτική». Az once cezaevinde “cumhurbaskan?m?z" ile gorustum.

Cok moralliydi, herkese selam soyledi.

Bizim cumhurbaskan?m?z?n

Ne yuzunde kibir var,

Ne de gozlerinde kin.

"Gececek bugunler" dedi.

"Her yere umut tohumlar? ekin." pic.twitter.com/OzWg4bWo9T — Basak Demirtas (@Basak__Demirtas) November 12, 2021 «2,5 χρόνια φυλακή για ένα απλό λάθος εκ παραδρομής σε ένα ιατρικό πιστοποιητικό – είναι φοβερό, πέρα από κάθε λογική. Μοιάζει απλά τόσο πολιτική απόφαση. Και δίνει ένα μέτρο του πόσο ανησυχητική είναι η κατάσταση της τουρκικής δικαιοσύνης». Η κυρία Ντεμίρτας παραμένει ελεύθερη καθώς εκκρεμεί η εκδίκαση της έφεσής της. Οι συνήγοροί της τόνισαν πως το λάθος μπορούσε κάλλιστα να διορθωθεί με μια απλή εξέταση του αρχείου των ραντεβού για εξετάσεις και επεμβάσεις στην πολυκλινική όπου νοσηλεύθηκε, σύμφωνα με το δημοσίευμα της Τζουμχουριέτ. Ειδήσεις σήμερα: ΗΠΑ: ανήλικος έκαψε ζωντανούς μετανάστες από… διπλό “λάθος” Στύλιος - “Νέοι Αγρότες” με επιδότηση έως 40000 ευρώ (βίντεο) Μαραθώνιος Αθήνας 2021: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις το Σαββατοκύριακο