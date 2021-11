Πολιτική

Εμβόλιο: Ο Τσίπρας έκανε την τρίτη δόση (εικόνες)

Τι αναφέρει ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, σε ανάρτηση του, στα social media.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ κοινοποίησε μία φωτογραφία στα social media από τον εμβολιασμό με την ενισχυτική δόση του εμβολίου, θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα για την ανάσχεση της πανδημίας.

«Τρίτη δόση. Εμβολιαζόμαστε. Διαλέγουμε τον δρόμο της επιστήμης και της ζωής», έγραψε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης στο μήνυμά του.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) November 13, 2021

Mεταξύ των like που έλαβε ανάρτηση αυτή του Αλέξη Τσίπρα στο twitter ξεχωρίζει αυτό του Υπουργού Υγείας Θάνου Πλέυρη.

Οι δύο άνδρες μπορεί έχουν εκ διαμέτρου αντίθετες πολιτικές απόψεις , ωστόσο φαίνεται πως τους ένωσε ο κοινός εχθρός, ο κορονοϊός

