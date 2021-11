Παράξενα

Ισπανία: “είπα ψέματα ότι ήμουν σε κώμα για 35 χρόνια” (βίντεο)

Οι ισχυρισμοί του άνδρα είχαν προκαλέσει το ενδιαφέρον των τοπικών ΜΜΕ και αναμεταδόθηκαν σε όλον τον πλανήτη, προκαλώντας αίσθηση, όμως...

Τελικά η ιστορία που έγινε γνωστή και συγκίνησε ό,τι άνδρας ξύπνησε από κώμα μετά από 35 χρόνια,. ήταν ένα μεγάλο ψέμα.

Ο άνδρας από την Ισπανία δήλωσε αρχικά σε συνέντευξή του ότι έπεσε σε κώμα σε ηλικία 22 χρονών και για στήριγμά του είχε τη γυναίκα του.

Η ιστορία αυτή - μετά και την παραδοχή του σε ισπανικό μέσο - ήταν όπως είπε κατασκευασμένη, με σκοπό να τραβήξει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του.

Και τα κατάφερε.

Φαίνεται πως ο άνδρας.. είδε μικρόφωνα και "τρελάθηκε".

Όπως είπε πει σε δηλώσεις του, από το 1979 παρέμεινε κλινικά νεκρός κατά τους γιατρούς, για 35 χρόνια, μέχρι το 2014.

Τότε ξύπνησε και είδε στον καθρέφτη του έναν άλλον άνθρωπο.

Όπως έλεγε, χρωστάει πολλά στον Θεό και στην γυναίκα του, που ανέθρεψε δύο κόρες και τον φρόντισε χωρίς έγνοια για τις απολαύσεις της ζωής.

Μάλιστα, ο Μανέλ έλεγε στην κάμερα ότι αισθάνεται σαν 29 ετών και ότι απολαμβάνει την ζωή κοντά στα εγγόνια του.

Η σύζυγός του δεν θέλησε να βγει στην κάμερα, σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ.

