Κορονοϊός - Νέο Κρίκελλο: αρνητής πέθανε λέγοντας “πες σε όλους να εμβολιαστούν”

Θρήνος για άνδρα που αρνιόταν πεισματικά να κάνει το εμβόλιο, ακόμη και να νοσηλευθεί, όταν βάρυνε η κατάσταση της υγείας του. Η “αλλαγή γνώμης” δυστυχώς δεν έγινε έγκαιρα.

«Η μεγαλύτερη βλακεία που έκανα στη ζωή μου ήταν να μην κάνω το εμβόλιο. Δημήτρη πες σε όλους να εμβολιαστούν να σώσουμε ζωές» , είπε λίγο πριν διασωληνωθεί μιλώντας για τελευταία φορά με τον ξάδελφό του, ο 51χρονος που «έσβησε» στη ΜΕΘ από κορονοϊό.

Θρήνος στη Φθιώτιδα για τον χαμό του 51χρονου Προέδρου της ομάδας Γιώργου Χαντζή από κορονοϊό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport ο Πρόεδρος της τοπικής ομάδας είχε εισαχθεί σε άσχημη κατάσταση στο Νοσοκομείο Λαμίας στις 2 Νοεμβρίου και τρεις ημέρες αργότερα διασωληνώθηκε, εξαιτίας των επιπλοκών που του δημιούργησε η νόσος. Διακομίστηκε μάλιστα στη ΜΕΘ Τρικάλων, καθώς δεν υπήρχε άδειο κρεβάτι στην Εντατική στη Λαμία. Δυστυχώς χθες κατέληξε.

"Δεν ήθελε να ακούσει για το εμβόλιο"

Οι συγχωριανοί του στο Νέο Κρίκελλο δεν μπορούν να πιστέψουν πως μέσα σε λίγες ημέρες χάθηκε ένα από τα πιο αγαπητά παιδιά του χωριού. «Δυστυχώς ήταν αρνητής. Δεν άκουγε κανέναν. Του λέγαμε να εμβολιαστεί. Δεν ήθελε να ακούσει για το εμβόλιο. Όταν αρρώστησε άργησε να πάει στο νοσοκομείο. Ακόμα και όταν είχε χαμηλό οξυγόνο δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο...»

Συγκλονισμένος ο ξάδερφός του και πρόεδρος της Κοινότητας του Νέου Κρικέλλου Δημήτρης Χαντζής, περιγράφει στο LamiaReport την τελευταία επικοινωνία που είχε μαζί του. «Ο Γιώργος δεν πίστευε ότι ο κορωνοϊός ήταν τόσο επικίνδυνος όσο έλεγαν και δεν είχε κάνει το εμβόλιο. Ακόμη και όταν νόσησε, πίστευε ότι θα το περάσει όπως το κρυολόγημα. Δυστυχώς οι φόβοι όλων μας, που τον παροτρύναμε να εμβολιαστεί, επαληθεύτηκαν», λέει στο LamiaReport και προσθέτει τα τελευταία συγκλονιστικά λόγια του αγαπημένου του ξάδερφου: «Η μεγαλύτερη βλακεία που έκανα στη ζωή μου ήταν να μην κάνω το εμβόλιο. Δημήτρη πες σε όλους να εμβολιαστούν να σώσουμε ζωές»!

Ο Γιώργος Χαντζής ήταν ο «βασικός υπεύθυνος» της ιστορίας που έγραψε η ομάδα του Νέου Κρικέλλου στη μεγάλη ερασιτεχνική κατηγορία. Υπήρξε εξαίρετος οικογενειάρχης και επαγγελματίας και ήταν από τις πιο αγαπητές φυσιογνωμίες στο χώρο του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου.

