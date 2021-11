Κόσμος

Κορονοϊός - Ρωσία: ρεκόρ θανάτων από την αρχή της πανδημίας

Θρήνος σε όλη την χώρα για τους ασθενείς που χάνουν την ζωή τους από επιπλοκές του κορονοϊού.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν σήμερα νέο ρεκόρ 1.241 θανάτων από επιπλοκές του κορονοϊού τις τελευταίες 24 ώρες καθώς και 39.256 νέα κρούσματα κορονοϊού.

Οι περισσότερες από τις 80 και πλέον περιοχές της Ρωσίας προχώρησαν στην αρχή της εβδομάδας σε άρση του μέτρου των πολυήμερων αργιών που είχε ως στόχο να ανακοπεί η αύξηση στον αριθμό των κρουσμάτων.

