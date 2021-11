Πολιτική

Αρχηγός ΓΕΕΘΑ: οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι “εγγύηση”

Τι είπε για την συνεχή εκπαίδευση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και τον ρόλο τους προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή

Την επιχειρησιακή ικανότητα και ετοιμότητα των Ενόπλων Δυνάμεων της Ελλάδας, τόνισε, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Άμυνας (ΓΕΕΘΑ) στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, κηρύσσοντας, σήμερα, Σάββατο 13 Νοεμβρίου, την έναρξη των εργασιών της ημερίδας «Η Αξία της Μελέτης και της Διδασκαλίας της Στρατιωτικής Ιστορίας στην Ελλάδα», στο πλαίσιο του 2ου πανελληνίου συνεδρίου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού (ΕΑΑΣ), το οποίο πραγματοποιείται στην Αθήνα

Αναφερόμενος στις Ένοπλες Δυνάμεις, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ υπογράμμισε ότι, στις μέρες μας, μέσα από καθημερινή εκπαίδευση και συμμετοχή σε εθνικές, διμερείς ή πολυεθνικές ασκήσεις και συνεργασίες, σε συνδυασμό με τα οπλικά συστήματα και μέσα καθώς και με το νεοπροσληφθέν μόνιμο προσωπικό, συνιστούν εγγύηση για το μέλλον προς όφελος της ειρήνης και της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή.

Για το παρελθόν, επισήμανε ότι «το προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων όχι μόνο δεν απέφυγε τους πολεμικούς κινδύνους, αλλά αντίθετα κατάφερε με υπεράνθρωπους αγώνες και ανείπωτες θυσίες στα πεδία των μαχών, σε ξηρά, θάλασσα και από το 1912 και σε αέρα, να απελευθερώσει υπόδουλους Ελληνικούς πληθυσμούς».

Στάθηκε, δε, στην τεράστια αξία της μελέτης της στρατιωτικής ιστορίας, υπό τη μορφή της αντικειμενικής και επιστημονικής αφήγησης της πολεμικής ιστορίας του έθνους, που σκοπό έχει να συσσωρεύσει στην ατομική και στη συλλογική μνήμη γνώσεις και χρήσιμα διδάγματα, τα οποία αποτελούν την βάση για σημαντικές αλλαγές.

