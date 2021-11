Κόσμος

Λευκορωσία: Ο Λουκασένκο ζητάει πυραυλικά συστήματα από την Ρωσία

Οι ρωσικοί πύραυλοι Iskander τους οποίους ζήτησε ο Λουκασένκο έχουν ακτίνα δράσης 500 χιλιόμετρα και ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών.

Η Λευκορωσία θέλει ρωσικά πυραυλικά συστήματα Iskander με ικανότητα μεταφοράς πυρηνικών κεφαλών για να τα αναπτύξει στη νότια και στη δυτική περιοχή της χώρας, δήλωσε ο πρόεδρος Αλεξάντρ Λουκασένκο σε μία συνέντευξή του που δημοσιεύτηκε σήμερα, σε ένα ρωσικό αμυντικό περιοδικό.

Η Ρωσία είναι στενός σύμμαχος της Λευκορωσίας, την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορεί ότι προκάλεσε την κρίση στα σύνορα της, μέσω της προώθησης χιλιάδων μεταναστών που προσπαθούν να φτάσουν παράνομα στην Πολωνία. Οι Βρυξέλλες έχουν κινητοποιηθεί για την επιβολή κυρώσεων στο Μινσκ.

Ο Λουκασένκο δήλωσε στο περιοδικό «Εθνικής Άμυνας» ότι χρειάζεται το αυτοκινούμενο πυραυλικό σύστημα Iskander που μπορεί να φέρει βαλλιστικούς πυραύλους με ακτίνα δράσης άνω των 500 χιλιομέτρων, με δυνατότητα οπλισμού συμβατικών, αλλά και πυρηνικών κεφαλών.

«Χρειάζομαι αρκετές μεραρχίες στα δυτικά και στα νότια, προκειμένου να αναπτυχθούν εκεί» δήλωσε ο ίδιος.

