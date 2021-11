Κοινωνία

Χαλάνδρι: Ο οφθαλμίατρος που πυροβολήθηκε κερδίζει τη “μάχη” για τη ζωή (βίντεο)

Αποσωληνώθηκε, αλλά παραμένει στην Εντατική. Πότε αναμένεται να απολογηθεί η 49χρονη.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Το πρωί της Δευτέρας αναμένεται η 49χρονη να περάσει και πάλι το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου, προκειμένου να απολογηθεί για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του πρώην συντρόφου της. Κατά τη μεταγωγή της στα δικαστήρια, την Παρασκευή, φώναζε συνέχεια προς τους δημοσιογράφους και τα τηλεοπτικά συνεργεία ότι… έσωσε τη ζωή του παιδιού της και τη δική της.

Ακόμα και οι στενοί φίλοι της, παραδέχονται ότι άλλαξε η συμπεριφορά της, όταν έχασε την επιμέλεια της κόρης της.

Το θύμα με την 49χρονη, πριν από 12 χρόνια, απέκτησαν μία κόρη εκτός γάμου. Πολύ γρήγορα ο 68χρονος αναγνώρισε το παιδί και πήρε την επιμέλεια, καθώς η βιολογική μητέρα φαίνεται πως αντιμετώπιζε ψυχολογικά. Τώρα η σύζυγος του θύματος απορεί πώς κυκλοφορούσε ελεύθερη.

«Μιλάμε για μία γυναίκα που έβλεπε παντού φαντάσματα. Είχε δύο ακούσιους εγκλεισμούς κι όμως ήταν έξω…», επεσήμανε ο ψυχίατρος Δημήτρης Σούρας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Πρωινοί Τύποι”.

Στην Εντατική ο 68χρονος οφθαλμίατρος

Ο 68χρονος οφθαλμίατρος παραμένει στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και οι γιατροί χαρακτηρίζουν τα επόμενα δύο 24ωρα κρίσιμα για την εξέλιξη της υγείας του. Ύστερα από δύο χειρουργεία, αποσωληνώθηκε και έχει επαφή με το περιβάλλον.

