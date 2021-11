Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο “χάρτης” με τα κρούσματα του Σαββάτου

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ.

Δεκάδες νεκροί προστέθηκαν το Σάββατο στη “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, ενώ υπάρχει ανησυχία για την πίεση που δέχεται το ΕΣΥ, δεδομένου του υψηλού αριθμού των διασωληνωμένων στις ΜΕΘ.

Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε το Σάββατο 6.154 νέα κρούσματα κορονοϊού. Με βάση τα επιβεβαιωμένα κρούσματα των τελευταίων 7 ημερών, 116 θεωρούνται σχετιζόμενα με ταξίδι από το εξωτερικό και 3.185 είναι σχετιζόμενα με ήδη γνωστό κρούσμα.

Όσον αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, 1.559 εντοίστηκαν στην Αττική και 1.036 στη Θεσσαλονίκη. Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων είχαμε και στις εξης Περιφερειακές Ενότητες, κατά αλφαβητική σειρά:

Αιτωλοακαρνανίας - 123

Αχαΐας - 206

Ημαθίας - 109

Ιωαννίνων - 149

Κοζάνης - 143

Λάρισας - 330

Μαγνησίας - 142

Πέλλας - 125

Πιερίας - 119

Σερρών - 138

Τρικάλων - 118

Φθιώτιδας - 112

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

