Η Εθνική Νέων “στραβοπάτησε” κόντρα στα Νησιά Φερόε

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα τα παίξει όλα για όλα με το αντίστοιχο της Γερμανίας, την επόμενη Τρίτη.

Ούτε στο δεύτερο παιχνίδι της στον 2ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κατάφερε η εθνική νέων να πανηγυρίσει την πρώτη νίκη της.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα έπεσε θύμα έκπληξης, καθώς έμεινε στο 0-0 απέναντι στα Νησιά Φερόε στο «Παπαχαραλάμπειο» της Ναυπάκτου, και πλέον οι πιθανότητες πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης (elite round) μειώθηκαν αισθητά.

Για να καταφέρει η ελληνική ομάδα να πάρει την προνομιούχο δεύτερη θέση του ομίλου, θα πρέπει να νικήσει την Τρίτη (16/11) στη Ναύπακτο τη Γερμανία, η οποία σήμερα ηττήθηκε 3-1 από τη Ρωσία.

ΕΛΛΑΔΑ: Μπότης, Πήλιος (60΄ Λιάτσος), Καλογερόπουλος, Κουλιεράκης, Κίτσος, Καραμάνης, Ντόι, Καρακούτης (71΄ Χριστόπουλος), Κούτσιας, Κρυπαράκος (60΄ Κουτεντάκης), Τζαβίδας (79΄ Καστανάρας).

ΝΗΣΙΑ ΦΕΡΟΕ: Κρούζε, Αγκναρσον, Ρούσμποργκ, Μ. Βέιχε Γένσεν, Πόουλσεν, Σάμουελσεν, Ε. Βέιχε Γένσεν (58΄ Πέτερσεν), Νόλσοε, Μπάρνταρσον (65΄ Κάλσμπεργκ), Νίλσεν (65΄ Λάσεσεν), Σόρενσεν (81΄ Κάλσο)

