Σουδάν: Νεκροί διαδηλωτές από πυρά των δυνάμεων ασφαλείας

Εικόνες χάους καταγράφονται καθημερινά στην πρωτεύουσα, Χαρτούμ και σε άλλες πόλεις της χώρας, μετά το πραξικόπημα της 25ης Οκτωβρίου.

Φωτογραφία αρχείου

Τους πέντε έχει φθάσει ο αριθμός των διαδηλωτών που σκοτώθηκαν σήμερα από πυροβολισμούς των δυνάμεων ασφαλείας στην πρωτεύουσα του Σουδάν, Χαρτούμ, ανέφερε η Κεντρική Επιτροπή Σουδανών Γιατρών.

Μετά το πραξικόπημα της 25ης Οκτωβρίου, 20 διαδηλωτές έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 300 έχουν τραυματιστεί συνολικά, σύμφωνα με το συνδικάτο των γιατρών, οι οποίοι προσθέτουν πως η πρόσβαση των τραυματιών στα νοσοκομεία είναι "πολύ δύσκολη", απευθύνοντας εκκλήσεις για αίμα και καλώντας τους γιατρούς να έλθουν και να βοηθήσουν με τους τραυματίες.

